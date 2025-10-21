¡Ú¥Ñ£Ã£Ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¸«¤»¤¿à¸ß³Ñ°Ê¾åá¤ÎÀï¤¤¡¡£Ï£ÂÇð¸¶½ã°ì»á¡Ö¥â¥¤¥Í¥í£±¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×
¡Ö£²£°£²£µ¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£¶Àï¤Ï£²£°Æü¤Ë¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£²¡½£±¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢£´¾¡£³ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£°ìÊý¤ÇÂÐÖµ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÄÌ»»£³ÇÔ¤«¤éÌÔÊ³µ¯¤·¡¢µÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡£¤³¤ì¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£µåÃÄ£Ï£Â¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎÇð¸¶½ã°ì»á¡Ê£·£³¡Ë¤Ï¡¢Íèµ¨¤³¤½¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬àÂë¤Î²ç¾ëá¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÚÇð¸¶½ã°ì¡ÖÎõ´ã¡×¡Û¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤¿ÄÌ»»£³ÇÔ¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ÇµÕ½±¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï·òÆ®¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÊÉ¤Ë£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¶þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¡£¤À¤¬º£Ç¯¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¸Â¤ì¤ÐÁ´»î¹ç¤ÇÅê¼ê¿Ø¤Ï£³ÅÀ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉ¸æÎ¨¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤ä°ÂÂÇ¿ô¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢ÁíÆÀÅÀ¤È¤³¤ì¤éÁ´¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¿ô»ú¾å¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆâÍÆ¤Ï¸ß³Ñ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¥â¥¤¥Í¥í£±¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè£±Àï¤Ç¥â¥¤¥Í¥í¤Ë£·²ó£µ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È´°¤Ú¤¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â£·²ó¤Þ¤Ç£³°ÂÂÇ¡££´²ó¤ËÌðÂô¡¢·´»Ê¤¬Êü¤Ã¤¿£²ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç°ì»þ¤Ï£±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤é¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÙÂ³¤±¤ÆÆ±¤¸Áê¼ê¤Ë¶þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£¶¤ò¸Ø¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÁ´µå¼ï¤¬°ìµéÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£Âè£³Àï°Ê¹ß¡¢¹¥Ä´¤ÊÂÇÀþ¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯¤ò£³ÀïÏ¢Â³¤Ç¹¶Î¬¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤Æ¤Ä¤«¤ó¤ÇÂè£·Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç£µÀï£´È¯¤ÇÂÇÎ¨£µ³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÂÇÀþ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë½õ¤Ã¿Í¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬£´ÂÇÀÊ²»¤Ê¤·¡¢£²»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢Áê¼êÅê¼ê¤ò¤Û¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î£Ã£Ó¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬ºòÇ¯¤è¤ê¤â³Î¼Â¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½éÀï¡¢Âè£¶Àï¤È£²»î¹ç¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿£²£±ºÐ¤ÎÃ£¡¢£²ÀïÌÜ¤Î£²£²ºÐ¡¦Ê¡Åç¡¢£µÀïÌÜ¤Î£²£µºÐ¡¦¸ÅÎÓâÏßì¤È¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÌöÆ°¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ã»´ü·èÀïÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¡¢Á´°÷¤¬ÀÕÇ¤Åêµå²ó°Ê¾å¤òÅê¤²È´¤¡¢ÀèÈ¯¤ÎÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ÏÉ¬¤ºÍèµ¨¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤£µÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï¡¢Íèµ¨¤â¤·Îõ¤ÊÇÆ¸¢Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡¢£Ã£Ó¤È¤È¤â¤ËÍèµ¨¡Ö£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬É¬Í×¤«¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÌÜÁ°¤Ç£²Ç¯Â³¤±¤ÆÇÔ¤ìµî¤ê¡ÖÂÇÅÝ¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤È¤â¤Ë¤è¤ê¶¯¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£Íèµ¨¤Ï£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë