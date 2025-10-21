dポイント（通常）の有効期限が12月1日より「獲得月から48カ月後の月末まで」から「最後にポイントを利用した日から12カ月後まで」へ変更に
|dポイント（通常）の有効期限が12月1日（予定）より変更！
NTTドコモは20日、同社が提供している無料会員サービス「dアカウント」におけるポイントプログラム「dポイントクラブ」（ https://dpoint.docomo.ne.jp/ ）における共通ポイントサービス「dポイント」のうちのdポイント（通常）の有効期限を2025年12月1日（月）より変更するとお知らせしています。
なお、今回のサービス変更の対象はdポイント（通常）のみで、dポイント（期間・用途限定）の有効期限は延長されません。またNTTドコモの携帯電話サービスやドコモ光、ドコモでんき、ドコモ ガスの利用料金に対するポイント進呈およびこれらのサービスの契約を前提とする恒常的なポイント進呈、毎月の携帯電話料金などとの合算請求によるポイント進呈、キャンペーンやアンケート回答などによる期間・用途限定ポイントの進呈といった一部のdポイントについては有効期限の延長対象とならないポイント進呈があるとのこと。
dポイントクラブはNTTドコモが提供している無料会員サービス「dアカウント」を持っている人なら誰でも無料で入会できるポイントプログラム（法人の場合には「ドコモビジネスプレミアクラブ」）で、dポイント加盟店にてポイントカード「dポイントカード」（クレジットカード「dカード」やモバイルdポイントカードなどを含む）を提示することでdポイントを支払いに使えたり貯めたりすることができます。
今回、そんなdポイントにおける通常ポイントの有効期限が12月1日より変更され、これまでの「獲得したポイントごとに獲得月から48カ月後の月末まで」から「最後にポイントを利用（貯める、使う）した日から12カ月後まで」になります。なお、有効期限を延長する方法など詳しくは『dポイントの普段使いで有効期限が自動で延長』をご確認ください。
アプリ名：d Point Club
価格：無料
カテゴリー：ショッピング
開発者：NTT DOCOMO
バージョン：15.25072.0
Android 要件：7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nttdocomo.android.dpoint
アプリ名：dポイントクラブ：お得情報満載のドコモ公式ポイントクラブ
価格：無料
カテゴリー：Shopping
開発者：株式会社NTTドコモ
バージョン：15.25072.0
互換性：iOS 14.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id821434357?mt=8
