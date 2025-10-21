dポイント（通常）の有効期限が12月1日より「獲得月から48カ月後の月末まで」から「最後にポイントを利用した日から12カ月後まで」へ変更に

dポイント（通常）の有効期限が12月1日より「獲得月から48カ月後の月末まで」から「最後にポイントを利用した日から12カ月後まで」へ変更に