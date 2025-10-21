米メディア投稿に反響

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。米メディアは試合中のあるワンシーンを投稿すると、日本ファンから「映画のポスターみたい」と熱い視線が向けられている。

絵になる1枚だった。

カメラのレンズが捉えたのは、大谷に喝采を送る大勢のドジャースファン。投打で大活躍だった大谷をスタンドから見つめている。両手を挙げて称える者がいれば、スマホ片手にシャッターを切る者も。静かに歩く大谷を手前に、カメラのピントは歓喜に沸く観客へ。そのコントラストが味わい深い1枚だ。

米国のポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」のXが実際の写真を公開。投稿の文面には「ハリウッドでさえこんなキャラクターは生み出せない」と最敬礼でつづられ、画像内にはLAにかけて「Legendary Act＝伝説的な活躍」と記されていた。

貫禄の1枚が反響を呼び、視線を奪われた日本人ファンから様々な反応が寄せられていた。

「映画のポスターみたい」

「この写真好き 携帯向けてる人がみんな拍手してたらもっといい」

「映画より映画」

「何年かたったら映画かドラマが作られそう」

ドジャースは2年連続の世界一を目指し、24日（同25日）からマリナーズ─ブルージェイズの勝者とワールドシリーズを戦う。



（THE ANSWER編集部）