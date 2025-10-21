いじめ体験を共有した親友が新興宗教にハマり…「お布施の強要」から絶縁に至るまで

信頼していた友人との関係がある日、突然崩れることも――。投稿を寄せた60代女性は、小さい頃からいじめを受け、「高校に入学するまで、友達と呼べる人はいませんでした」と振り返る。

高校では地元を離れ、新しい環境で「ニックネームで呼び合える友達」が欲しかったという。そんな思いで入学した高校で、友人ができた。（文：長田コウ）

「彼女もいじめに遭ってきて、同じような境遇でした」

友達の定義を間違えていた？「それだけの関係だった」

境遇が似ていると、分かり合えることも多いのだろう。登下校を共にし、お互いの結婚式にも出席する仲だった。その後、2人とも離婚することになるが、関係性は続いていた。

しかし、あるときを境に友人の様子が変わってしまった。

「友達の歯車が狂い始めたのは、彼女がハマった新興宗教に入信した事がきっかけでした」

女性も友人から勧められ入信したものの、

「毎回、お布施を強要され、経済的に苦しくなり……」

と、ついに脱会を申し出たそう。すると、友人から「まさかの絶縁宣言」をされてしまった。当時は困惑したにちがいないが、今となっては吹っ切れているようだ。

「今思えばそれだけの関係だったのかもしれません。友達の定義を間違えていた事に気付きました」

今は、「結婚後に知り合った、本当の意味での友達」がおり、良い関係を築いているようだ。

「お互いの良いところも、悪いところも含めて認め合っています」

