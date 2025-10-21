「俺が会社に寝泊まりしたら解決できる」業務パンクで“気合”見せる上司にドン引き「こいつ駄目だ」

上司の真価は問題が発生した時こそ問われる。投稿を寄せた40代男性は、勤務先で突如発生したトラブルをこう明かす。

「一人職場を去ったことで業務量が突発的に増え、チームで処理しきれる量ではなくなった」

当面の対策を練るためにチームメンバーが全員集まってミーティングを行なったというが、そこでの「チームリーダー」の発言に、男性は呆れ果ててしまった。（文：湊真智人）

「俺が会社に寝泊まりしたら解決できるから」

部下たちが手配したのに…「自分が残業したら人を回してもらえた」

急場を自分の気合のみで乗り切ろうとするリーダーに対し、男性は頼もしさどころか浅はかさを覚えていた。

「根本解決にならないし、リーダーがキーマンなのに倒れたら詰むのが分かってない」

しかも仕事量は、到底一人で処理できるものではなかったといい、

「上に立つのに無責任すぎて『こいつ駄目だ』と見切りを付けました」

と突き放すように振り返っている。

しかし当の本人は無自覚で「度々同じことを言い続けた」といい、痺れを切らした男性たちは「一つ上の上司」に相談し、別チームから応援を回してもらうよう取り付けた。こうして何とか環境を整えたのだが、リーダーは尚も驚きの発言を続けた。

「いざとなれば自分がどうにかするし、今回も自分が残業したら人を回してもらえるようになったから大丈夫。これで行ける」

ピンチを凌げたのは部下たちの調整の賜物だが、リーダーはそれを自分の功績と思い込んでいた。しかもこの一件を成功体験と錯覚したようで、現在は「より悪化」しているのだという。これを受けて男性は

「やはりこいつ駄目だと思っています」

と、その救いようのなさを嘆いていた。

