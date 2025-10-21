G-SHOCK購入直後に盗難被害にあうも間一髪で本体は無事！　“犯人”を悔しがらせた、と振り返る男性

スリや置き引きはいつどこで被害に遭うか分からない。投稿を寄せた60代男性（愛知県）は間一髪のところで致命的な損失を免れたという。

その日男性は家電量販店でG-SHOCKを購入した。だがその帰り道、店の紙袋を切符売り場に置き忘れてしまう。気付いた男性は「即刻戻った」ものの、紙袋は無くなっていたという。（文：湊真智人）

勤務先のロッカーから財布を盗られたケースも

普通なら、買ったばかりの腕時計が盗まれた…と失望するところだが、男性は平気だった。理由をこう明かす。

「G-SHOCKは腕にはめていて紙袋の中はケースと説明書のみ！」

買ってすぐに身につけた自分に感謝したことだろう。忘れ物として届けられた可能性もあったが、それには言及がなく「盗んだ阿呆はさぞや（悔しかっただろう）ね」と回想している。

その後、男性は会社でこっそり「説明書をダウンロード、プリントアウト」し、事なきを得たという。まさにヒヤリハットな体験談だ。

一方、職場で悪質な盗難被害に遭った人もいる。投稿を寄せた30代女性（栃木県）は自身の妹が、当時の勤務先だった映画館のロッカーで金銭を盗まれたと明かした。

「札のみ盗られ、他の人も被害に遭っていました。鍵は本人かマネージャーしか持っていないので、ほぼ盗られることはないと言っていました」

被害額は「結構な大きい額です」というが、お金は戻らなかったという。鍵の所在からすればマネージャーを疑ってしまうが、犯人の特定に関しては明言されていなかった。

妹はすでにこの職場を辞めているというが、姉妹で被害を忘れられない様子で「財布すら持っていけません」と心の傷は根深い。一方、映画館側は

「未だに営業もしつつスタッフも募集しているとか」

と何事もなかったかのように営業を続けているようだ。

※キャリコネニュースでは「スリや置き引き、盗難被害に遭ったことがある人」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/7ZGWQSQ8