男子ゴルフの石川遼（３４）＝カシオ＝には、忘れられない瞬間がある。２２歳だった１４年７月に男子ゴルフツアー「長嶋茂雄招待 セガサミーカップ」で優勝を飾った時。３日目から現地観戦した大会名誉会長の長嶋茂雄さん（享年８９）から、表彰式でトロフィーを受け取った。

「脳梗塞（こうそく）から長いリハビリをされていたとは思いますが、左手で握手してもらった時に感じた力強さは忘れられない。常にポジティブな言葉ばかりで、（３日目に）お会いした時に『首位と２打差。絶対にいけるよ！』と声をかけてもらった。実際にお会いできたのは、自分の人生の中で非常に恵まれていた思い出です」

５５歳上のレジェンドの現役時代は当然、知らない。だが、三塁から送球する際に右手をひらひらと揺らす独特の動きで、平凡なゴロでも観客を、ファンを魅了するエンターテイナーだったことは、父親や関係者から何度も聞いた。

「僕は野球は詳しくはないけど、サードをあれだけ魅力的にプレーされた方はいない、という話を聞いたことがある。実際に長嶋さんが現役でプレーされていた時の魅力を感じてみたかった。どれだけすごい人だったのか、同じ時代にいたかったなとの思いはすごくある」

１６歳で出場した０８年大会最終日。ホールアウト後に観覧席に招かれ、長嶋さんと初対面し、「オーラがあった。自分も将来、５０歳近く年が離れていても、（長嶋さんのように）子供が憧れるような人間になりたい」と声を震わせた。

「スポーツの中にあるエンターテインメント性、魅せるところは魅せようと思っても、できることじゃない。それは個々の努力だと思う。自分は、自分の力を最大限出せるように努力することしかできないと思う」

石川は長嶋さんの力強い左手、温かい言葉をかみしめ、決意を新たにした。（星野 浩司）

◆石川 遼（いしかわ・りょう）１９９１年９月１７日、埼玉・松伏町生まれ。３４歳。６歳でゴルフを始め、杉並学院高１年時の２００７年５月にツアー初出場のマンシングウェアＫＳＢカップで１５歳８か月３日の世界最年少Ｖ（当時）。０８年１月にプロ転向。０９年に世界主要ツアー最年少１８歳２か月１９日で賞金王に。１３年から米ツアーに参戦。１７年に国内復帰。１９年に３勝するなど通算２０勝。家族は妻。１７５センチ、７５キロ。