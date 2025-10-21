◆第１４回アルテミスステークス・Ｇ３（１０月２５日、東京・芝１６００メートル）

白い馬体が進化した姿で戻ってくる。白毛のマルガが第１４回アルテミスＳ・Ｇ３（２５日、東京）で重賞初制覇を狙う。夏の函館で衝撃のレコードデビューを飾ってから約３か月半。「体がしっかりしてきた。お尻のあたりに筋肉がついて、ソダシのような感じになってきたね」と須貝調教師はＧ１・３勝の偉大な姉の姿をダブらせる。

栗東・ＣＷコースでの２週前追い切りではＮＨＫマイルＣで２着に入ったマジックサンズと併せ馬。攻め馬駆けする僚馬を相手に６ハロン８０秒５―１１秒２の好時計をマークした。さらに１６日は武豊の騎乗で坂路を５４秒４と時計を抑えながら、スムーズに折り合った走りも成長の証し。「すごくいい感じでしたよ。夏より落ち着きが増したと思います」と鞍上も好感触を伝えた。

アルテミスＳは姉ソダシも２０年に勝ったレースだ。「ソダシは力強かったけど、マルガの方がしなやかでシャープかな」とトレーナー。武豊も「東京のマイルは合いそうで楽しみ」と口にする。レジェンドと歩き出した新たな白い道のり。姉妹制覇はまだ序章に過ぎない。（山本 武志）