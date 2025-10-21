◆関西学生秋季リーグ 最終節２回戦 立命大４Ｘ―３同大（２０日・わかさスタジアム京都）

立命大がサヨナラ勝ちで同大に連勝し、１２季ぶり（コロナ禍中止の２０年春を除く）の優勝を決めた。角井翔一朗一塁手（４年）が、新リーグでは１シーズン最多に並ぶ今季５本塁打目を放つなど２安打３打点と大暴れ。全校から勝ち点を挙げる完全優勝で、２位の関大に並ぶ４０度目（旧リーグを含む）の頂点に立った。明治神宮大会（１１月１４〜１９日）出場をかけ、関西地区大学選手権（３１日〜１１月３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）に臨む。

復活Ｖに沸いた。延長１０回１死一、二塁、サヨナラ二塁打の坂下晴翔の打球を追うように、立命大ナインがベンチを飛び出した。２４年春は大学史上初の１０戦全敗。当時、就任直後だった片山正之監督はこの日、胴上げされ、「２年間、『当たり前のことを誰にもできないくらい徹底しよう』と言ってきた。あとは選手の技術を生かして、それが花開いた」とかみしめた。

指揮官の言葉を体現したのが角井だ。２回無死二塁、高めの直球を捉えた先制の中越え２ランは、先輩の下山真二氏（元オリックス）ら２選手に並ぶ今季５発目。７回には一時勝ち越しの右越え三塁打も放ち、「自分を信じて打つだけ。気持ちが乗った」と胸を張った。

智弁和歌山の２１年夏の甲子園Ｖメンバーだが、大学では今春までリーグ戦先発出場なし。同期の中西聖輝（青学大）らは活躍を重ね、「情けない結果が悔しくて…。そういうところで一日一日を大事に過ごした」という。オフも練習に打ち込んで迎えた今秋、初先発の近大戦から３戦連続弾でレギュラーの座を確立した。

卒業後は一般企業への就職を考えており、野球を続けるかは未定だ。「自分が納得する進路をいろいろな方と話して決めたい」。大きな決断を前に、まずは全国の舞台へ―。急成長を遂げた豪快なスイングで、神宮切符を勝ち取る。（瀬川 楓花）