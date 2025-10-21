茅島みずき＆齊藤なぎさ、芸能プロvs週刊誌の攻防のキーパーソンに 『スキャンダルイブ』追加キャスト発表
俳優の柴咲コウが主演し、11月19日午後10時から配信されるABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』（全6話無料配信）の追加キャストが発表され、茅島みずきと齊藤なぎさの出演が決定した。2人は今作のカギを握る重要な役どころを演じ、役名、役柄は明かされていない。
【動画】柴咲コウ“芸能事務所社長”＆川口春奈“週刊誌記者”が攻防
誰しもどこか気になってしまう芸能界のスキャンダル。しかし、その裏側では、いったいどんな人たちの、どんなドラマが隠されているのか。今作は、一見華やかにみえる芸能界の裏側を舞台に、いまだかつて描かれることのなかったスキャンダルの裏側、そして芸能界の深い闇へと切り込んでいく。
芸能事務所社長・井岡咲（柴咲）は芸能週刊誌記者・平田奏（川口春奈）からスキャンダル記事を突き付けられ、奔走することに。記事が出るまで、あと72時間と迫る中、スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈な争いの行方は。
このたび公開された茅島と齊藤の画像には、「離せ！」「私には、私の生き方があるの」（茅島）、「脅してるんですか？」「3000万ください」（齊藤）とそれぞれ記載されており、柴咲演じる咲や川口演じる奏とどんな関係をつむいでいくのか、期待が高まる。
また、今作の相関図も公開。咲が社長を務める芸能事務所・Rafale（ラファール）は、4年前に大手芸能事務所・KODAMAプロダクションから独立したこと、週刊文潮の記者・奏は5年前に起こした浅香航大演じる藤原玖生の不倫スキャンダルをスクープしたこと、そのスキャンダルの情報流出を止めるため咲が奔走することなど、本作のストーリーの輪郭（りんかく）が徐々に明らかに。
また、KODAMAプロダクションに所属するキャラクターがもう1人いることも判明し、豪華出演陣のラストピースを埋める人物は誰なのか、続報に注目だ。
