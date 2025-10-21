ACEes浮所飛貴、渾身のツッコミさく裂「6秒後、ドライバーの気持ちになってツッコんでください」
ジュニア内グループ・ACEesの浮所飛貴が、きょう21日放送の日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）に出演する。
【番組カット】ハッピーそう！多幸感あふれるアンミカ
同番組は、世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティー。せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒーがレギュラー出演する。今回は、スタジオにアンミカ、浮所、みちょぱ、菊地亜美、長尾謙杜（なにわ男子）を迎える。
番組では、X秒後に思わずツッコみたくなる映像が続々登場する。浮所は「6秒後、ドライバーの気持ちになってツッコんでください」と、いきなり振られる。運転手を困惑させる道路を見た、浮所渾身のツッコミが見どころとなる。「16秒後、『ここで!?』とツッコみたくなる」映像では、愛媛・松山市の小さな公園で見つかった、愛媛出身のヒコロヒーも知らない驚きの事実を紹介。また、「42秒後、愛知県の離島で買い物姿が見たくなる」映像では、三河湾に浮かぶ篠島の人々の変わった買い物の様子から、島民たちの独特な関係性が明かされる。
「“元祖”を名乗る店がたくさんあるのはなぜか？」という疑問を解き明かすため、番組が調査を開始。ひとつの料理に対して、“元祖”を名乗る店が複数存在することは少なくない。“元祖”はひとつのはずなのに、どういうことなのか。
まずは「オムライスを最初に作った」といわれる東京と大阪の老舗洋食店を直撃。どちらの店主も「自分の店こそが日本で初めてオムライスを作った」と主張する。オムライスの元祖をめぐって２つの店がバトルに。この調査によって、オムライス誕生秘話が解き明かされる。さらに、この“元祖バトル”は意外な結末を迎える。
電話中にウロウロしている人をよく見かける。脳科学の専門家によると「人間は、立場が上の相手や緊張する相手と電話をする時にウロウロしてしまうという研究結果が出ている」という。ある町工場で、１人の社員をターゲットに上司、重役、社長から電話がかかってきた時にウロウロするのかを検証する。
DJ KOOが仕掛け人となり、BEYOOOOONDSの岡村美波をターゲットにした検証では、岡村がDJ KOOから電話で問い詰められる。普段は温厚なDJ KOOからの思いがけない態度に緊張した岡村が見せる行動とは。
