”石田さんチ”母・千惠子さん『さんま御殿』初登場 らしさあふれる発言連発「子どもは学校を卒業した瞬間に他人」「夫と円満別居」
28年間日本テレビが密着している7男2女11人の大家族“石田さんチ”の母・石田千惠子さんが、21日放送の同局系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』2時間スペシャル（後7：00）に出演する。
【写真】豪華ゲストとともに…ひな壇で笑顔を見せる石田千惠子さん
初登場となった石田さんは「子どもは学校を卒業した瞬間に他人」「夫と円満別居」「男はいらない」など、肝っ玉母ちゃんならではの発言連発。5人の子どものパパ・亀田興毅が子育ての悩みを明かすと、石田さんから「そんなことをぐちぐち言うんじゃない」と説教され、プロボクシングの元王者も形無しに。ぜひお見逃しなく。
■ゲスト
一番合戰彩、産屋敷あみ、くわばたりえ、剛力彩芽、佐藤早也伽、七五三掛龍也(Travis Japan)、正代、鈴木福、高橋茂雄、NANA（MAX)、田中理恵、はいだしょうこ、蛍原徹/アンミカ、石田明、石田千恵子、梅沢富美男、小野伸二、勝俣州和、亀田興毅、KEIKO(ME:I)、友利 新、星野真里、弓木奈於(乃木坂46)、吉澤閑也(Travis Japan)
【写真】豪華ゲストとともに…ひな壇で笑顔を見せる石田千惠子さん
初登場となった石田さんは「子どもは学校を卒業した瞬間に他人」「夫と円満別居」「男はいらない」など、肝っ玉母ちゃんならではの発言連発。5人の子どものパパ・亀田興毅が子育ての悩みを明かすと、石田さんから「そんなことをぐちぐち言うんじゃない」と説教され、プロボクシングの元王者も形無しに。ぜひお見逃しなく。
■ゲスト
一番合戰彩、産屋敷あみ、くわばたりえ、剛力彩芽、佐藤早也伽、七五三掛龍也(Travis Japan)、正代、鈴木福、高橋茂雄、NANA（MAX)、田中理恵、はいだしょうこ、蛍原徹/アンミカ、石田明、石田千恵子、梅沢富美男、小野伸二、勝俣州和、亀田興毅、KEIKO(ME:I)、友利 新、星野真里、弓木奈於(乃木坂46)、吉澤閑也(Travis Japan)