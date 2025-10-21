モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。フィリピンのリゾート地で過ごす様子を投稿した。

普段のユニホームコーデを脱ぎ、夕暮れのビーチで、シルバーのビキニ水着姿を披露した。髪をポニーテールにまとめ、大胆にボディーを露出。鍛えている腹筋やくびれも強調した。

また、夜はナイトプールに。上目遣いなカメラ目線だけでなく、あおむけで泳ぐ姿も動画でアップした。

ファンやフォロワーからも「最美女神」「女神じゃん」「セクシーな妖精」「綺麗で美しい」「美しすぎる」「可愛すぎる」「OMG〜美爆」「彼氏になりたい」「なんでそんなに可愛いの？」などのコメントが寄せられた。

リン・シャンは台北市生まれで、16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動している。台湾代表のチアも務めた。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビアや写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube発信なども含めて幅広く活躍している。