桑田佳祐『九段下フォーク・フェスティバル’25』には桜井和寿、竹内まりやらが登場

11月12日に桑田佳祐が音楽イベント『九段下フォーク・フェスティバル’25』を日本武道館にて開催した。

（関連：【写真あり】桑田佳祐・宮本浩次、“盟友”を集めた武道館公演続く 従来のバンド／ソロとも異なるスペシャルなステージに）

『九段下フォーク・フェスティバル’25』は、桑田のレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM）の放送30周年、そして本番組を制作するTOKYO FMの開局55周年というふたつの節目を記念して行われたイベント。日本武道館というレアさだけでなく、当日までのお楽しみとされたシークレットゲストへの期待も相乗し、会場のキャパシティ9000人に対し数十倍もの応募が殺到したという。

当日のステージでは「明日へのマーチ」「SEA SIDE WOMAN BLUES」といった桑田、そしてサザンオールスターズの新旧の名曲群が桑田によって披露されるだけでなく、吉田拓郎の「今日までそして明日から」や美輪明宏の「ヨイトマケの唄」といったカバーも披露。桑田のソロライブでも、サザンオールスターズのツアーでも味わえない本イベントならではの選曲で観客を魅了した。

また、シークレットゲストとしてあいみょん、桜井和寿（Mr.Children）、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）、竹内まりや、原 由子（サザンオールスターズ）もステージに登場。あいみょんとは「君はロックを聴かない」をデュエットし、桜井とは「奇跡の地球」のみならず、ザ・フォーク・クルセダーズの名曲「悲しくてやりきれない」をともに歌唱。また吉井のリクエストで桑田の楽曲「東京」を吉井が熱唱し、それに対して桑田も吉井の楽曲「みらいのうた」を逆リクエストしたり、竹内はサザンオールスターズの名バラード「涙のキッス」でボーカルを取り、ライブの最後には原が登場するなど、どこを切り取っても唯一無二、3時間に及んだという公演のすべてがハイライトの伝説的なイベントとなった。このイベントの模様は『FM FESTIVEL 2025 桑田佳祐スペシャル企画!! 九段下フォーク・フェスティバル’25』として11月3日に放送予定となっている。

宮本浩次、ソロツアーのメンバーから奥野真哉までが集結

日本武道館といえば、新プロジェクト『俺と、友だち』をスタートさせた宮本浩次が10月27日にライブを開催することでも話題となった。

『俺と、友だち』は、宮本のソロ活動5周年を経て立ち上げた新プロジェクトだ。現時点で詳細は未知数だが、宮本の“新しい挑戦”が大きなテーマとなっている。

先立って開催された下北沢SHELTER公演には宮本に加え、syrup16gのベーシスト・キタダマキが登場。キタダといえば、2021年から2022年にかけて宮本の47都道府県ツアー『TOUR 2021-2022 日本全国縦横無尽』にもバンドメンバーとして参加。後にキタダはこのツアーを振り返り、ボーカリストとしての宮本を絶賛し、「良かった」としみじみと振り返っていた（※1）。

10月27日の日本武道館公演にはキタダに加え、同じく『TOUR 2021-2022 日本全国縦横無尽』に参加した名越由貴夫（Gt）、玉田豊夢（Dr）がバンドメンバーに名を連ねている。名越も同ツアーを振り返り、終盤の公演では名残惜しい気持ちになっていたことを明かしていた（※2）。玉田もツアーには独特の緊張感があったとしつつも、「その緊張感が好きだった」そう（※3）。なお、今回はソウル・フラワー・ユニオンの奥野真哉（Key）もバンドメンバーとして参加予定。盟友として知られる両者が、こうして新プロジェクトでも顔を揃えているのはファンとしては嬉しいのではないだろうか。

桑田も宮本もそれぞれに長いキャリアと数え切れないほどの代表曲、ヒット曲を持つアーティストだ。それぞれにチャレンジングな姿勢を貫き、今なおさまざまなアイデアでファン／リスナーを楽しませ続けられるのは、彼らがアーティストとして創作への探求心を持ち続けているからこそなのだと思う。

※1：https://spice.eplus.jp/articles/310257※2：https://spice.eplus.jp/articles/305880※3：https://spice.eplus.jp/articles/314988

（文＝ふじもと）