「非正規公務員が集まらない」

自治体の役所や公営の図書館、保育園など公務の現場では、非正規公務員である「会計年度任用職員」が募集をかけても集まらず、多くの欠員が出るケースが相次いでいる。

非正規公務員を巡っては、低賃金と不安定雇用がなかなか改善されてこなかったが、人手不足があまりにも深刻化する中、有期雇用を無期に切り替える「常勤化」や待遇改善に踏み切る自治体も出始めている。

「非正規保育士」1200人を雇い止め

名古屋市は2024年度末までに、保育の現場で働く保育士や調理員、保健師ら会計年度任用職員の約1800人のうち約1200人を雇い止めし、公募を実施した。しかし保育現場の会計年度任用職員は、公募実施前から約150人もの欠員があり、公募実施後にはさらに198人の欠員に増加してしまったという。

「このケースでは、『雇い止めになるかも』『職場の仲間と枠を奪い合うことになるのか』といった相談が多数寄せられました。雇用不安にさらされることに限界を感じて公募に応じなかった人もおり、結果的に欠員は増えてしまいました」

非正規の保育士らが参加する労働組合、建交労（全日本建設交運一般労働組合）の尾崎よしみ書記長は説明する。

「公募の面接官である園長の心証を悪くしないよう、『園の運営に関する意見を控えた』という声もあり、保育の質への悪影響も懸念されます。欠員が増えて現場の人手不足のしわ寄せを受けるのも、園に通う子どもたちと保護者です」（尾崎氏）

非正規公務の問題に取り組む団体「はむねっと（公務非正規女性全国ネットワーク）」共同代表の瀬山紀子氏も、「単年度ごとの雇用でいつ雇い止めになるかわからない、という不安がつきまとうことが、人が集まらない大きな要因だと考えています」と語る。



「3年公募」に関する規定を削除したが…

民間企業ではパートタイマーら非正規人材を確保するため、正社員登用や非正規のままでもキャリアアップできる制度などの整備が進められている。

それに対して会計年度任用職員は多くの場合、実績や能力に関係なく一律に雇い止めされる。働き続けるには再び公募を受けなければならず、組織再編で定員が減ったり面接官である上司と折り合いが悪かったりすれば、再任用されない恐れもある。

こうした働くうえでの不安定さが、人材を集める際もマイナスに働いているという。

「多くの自治体が欠員を抱えているにもかかわらず、自治体という『堅実な職場』のイメージがまだあるからか、働き手を確保することへの危機感が希薄です。このため待遇改善も雇用の安定化もなかなか進みません」（瀬山氏）

会計年度任用職員制度は2020年度に始まったが、当時から多くの自治体が、人事院のマニュアルに従って「任用（採用）後3年で雇い止めし、新たに公募を実施する」ことをルール化してきた。

しかし人手がなかなか集まらない現状を受け、人事院は24年6月、マニュアルを改正して「3年公募」に関する規定を削除した。

はむねっとも参加している「なくそう！官製ワーキングプア集会実行委員会・東京」が首都圏の106自治体を調べたところ、25年には45の自治体が3年雇い止めのルールをやめており、「雇用安定に向けて一歩前進しました」（瀬山氏）。

一方で、37の自治体が「市民に平等に雇用機会を提供するため」といった理由で、ルールを維持している。

週5日働いても「月収11万円」

採用難に拍車を掛けるもう1つの理由が、賃金水準の低さだ。

はむねっとが毎年実施している非正規公務員のアンケート調査によると、25年の回答者480人のうち約6割が250万円未満の年収で働いていた。

週30時間以上35時間未満と、比較的勤務時間の長い人であっても、16％は100万〜150万円の年収しか得ておらず、アンケートの自由記述には「週5日働いて資格もあるが、月収は11万円」といった声もあった。

「勤務時間を考えると、にわかには信じられないほどの低賃金です。中には更新を繰り返して10年以上働いているのに、この水準だという人もいました。16％の約半数は自分が主に生計を支えているとも回答しており、かつかつで生活していると考えられます」（瀬山氏）

はむねっとのもう1人の共同代表、渡辺百合子氏は「非正規公務の職場は、社会的弱者の支援や図書館司書などやりがいのある仕事も多い。このため当事者も『働き続けること』を優先し、低賃金でもやりがいがあるからと、自分を納得させてきた面もあるのでは」と分析した。

地方自治法が改正され、24年度からは会計年度任用職員にも民間企業のボーナスに当たる「勤勉手当」を支給できるようになった。しかしアンケートでは「勤勉手当がついた分、毎月の給料を減らされ実質の年収は変わらない」といった回答も複数見られたという。

瀬山氏は低賃金の背景に、「非正規公務員は補助的業務を担うので、コア業務を任されている正職員とは賃金に差があって当然」という根深い考え方もあると指摘する。

しかし実際には、数年おきの異動を繰り返す正規職員より“ベテラン”の非正規職員のほうが業務に精通しているケースも多く、回答者の26％は「正規職員に仕事を教えている」、20％は「人材育成をしている」などと回答していた。

アンケートには「勤務16年目で、新規採用の職員に丁寧に仕事を教える日々だが、今年度末の公募で雇い止めに遭うのではないかと不安」（60代、女性関連施設職員）といった意見もあり、高いスキルを持ちながら雇用不安に悩まされ続ける現状がうかがえた。

有期から無期への転換で「倍率23倍」に

政府は25年6月、いわゆる「骨太方針」と「地方創生2.0基本構想」に、会計年任用職員の処遇改善や、任期の定めのない「常勤化」を進めることを盛り込んだ。こうした政府方針に人手不足も重なり、一部自治体では、雇用の安定化と待遇改善の動きも見られる。

愛知県大府市では、会計年度任用職員などの経験者を常勤職員として雇用する「ディスカバリー採用」を実施すると発表した。

また大阪府箕面市では、これまで採用枠が埋まらなかった任期付きのスクールソーシャルワーカーを、「常勤」に切り替えたところ、採用の競争率が23倍にはね上がったという。

「なくそう！官製ワーキングプア大阪集会」実行委員会の川西玲子氏は9月下旬、非正規公務員の待遇改善を訴える集会にオンラインで参加し、「箕面市の事例は、無期雇用が人材確保のカギになることを明確に示しています」と語った。

「会計年度任用職員は、公募しても採用が埋まらず制度は実質的に破たんしているとさえ言えます。今後は常勤化の動きをより広い地域と職種へと拡大するのが課題です」（川西氏）

非正規公務員の問題を研究する北海学園大学の川村雅則教授（労働経済学）も、同集会で「会計年度任用職員を生む背景には、フルタイム勤務を前提とし、勤務時間に制約が生じる人は基本的に受け入れないという正職員の硬直的な働き方があります」と述べた。

「短時間勤務職員」の導入で待遇改善は進むか

正職員すら思うように採用できなくなる中、働き方を柔軟化する自治体も出てきた。

鳥取県は25年度、週30時間程度の短時間勤務職員を導入し、高知県も26年4月から、短時間勤務職員の採用枠を設けると発表した。

このことについて川村教授は「鳥取県の短時間勤務職員がわずか4人であることを考えれば、会計年度任用職員から短時間勤務職員への大規模な置き換えが進むとは考えづらい」とくぎを刺す。

ただ会計年度任用職員の6割程度は、短時間勤務職員とほぼ同じ週30時間以上働いている。このため「両者の均衡を考えて賃金や手当、退職金などの水準を見直す必要性は高まるのではないか」との期待を示した。

同時に、不安定雇用を仕組み化する「会計年度任用職員」という制度そのものの見直しも必要だと指摘する。

「臨時的に発生する仕事でなく恒常的に存在する業務の担い手は、本来、勤務時間にかかわらず無期で雇用すべきです。一部の能力のある人だけを常勤化するのではなく、会計年度任用職員という差別的な雇用そのものを、是正すべきだと考えています」

