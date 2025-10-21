グラビアアイドルの三田悠貴（27）が20日、自身のインスタグラムを更新。「お仕事で今日から最高気温9℃の地域へ行きます」と投稿した。

胸元を大胆に露出した黒の長袖ロングワンピース姿に乗る姿をアップし「うぅぅ絶対寒いよね格好困っちゃうアウターは必要？貼るカイロも？みんな教えて〜」とつづった。「『指1つ足りないよ』と言われ右スライド」とし、1本指から2本指に増やし、ピースサインまで披露した。

一転、別の投稿では丈の短いタンクトップにデニムパンツにヘソ出しルックでパンケーキを食べに行くショットを公開。「いつの間にやらブラックコーヒー飲めるようになりました」とアイスコーヒーも飲んだ。

ファンやフォロワーからも「おヘソが」「お腹冷えちゃうよ」「超可愛いい笑顔だねえー」「スタイル抜群」「アウター必須」「風邪には気をつけて」「トゥーース」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。