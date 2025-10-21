今日21日は全国的に曇りや雨となるでしょう。北海道では雪の降る所も。沖縄は局地的に激しい雨が降りそうです。最高気温は北海道から九州まで昨日20日より気温が低く、11月上旬から中旬並みで空気がひんやりするでしょう。

全国的に曇りや雨 沖縄は局地的に激しい雨

今日21日は、本州の南から日本の東にかけて前線が停滞するでしょう。日本付近は湿った空気や寒気の影響を受ける見込みです。





北海道では、昨日20日は稚内、旭川、網走で初雪を観測し、あちらこちらから初冠雪の便りも届きました。今日21日は北海道の日本海側で朝晩を中心に雨や雪が降るでしょう。山沿いでは積もる所もありそうです。東北は雲に覆われて、所々で雨が降るでしょう。東北北部の山沿いでは雪のまじる所もありそうです。北陸は午前中は晴れ間の出る所がありますが、一部で雨の降る所があるでしょう。関東は雲が広がり、夕方から次第に雨が降る見込みです。沿岸部では北よりの風が強まるでしょう。東海は昼頃から雨が降ったりやんだりしそうです。近畿は昼頃から雨が降りやすいでしょう。中国地方の山陰は朝まで雨、山陽は夜遅くに雨の所がありそうです。四国も日中は所々で雨が降るでしょう。九州北部は晴れ間の出る所がありますが、おおむね雲に覆われる見込みです。午後を中心に雨が降りやすいでしょう。沖縄は断続的に雨が降る見込みです。雷を伴って局地的に激しく降る見込みです。落雷や突風にご注意ください。

最高気温は昨日20日より低く11月並み

今日21日の最高気温は、北海道から九州まで昨日20日より低い所が多いでしょう。札幌は11℃、東京は16℃、名古屋は19℃、大阪は18℃、高知、福岡は23℃、那覇は28℃の予想です。東海から九州も夏日の所はほとんどない見込みです。11月上旬から中旬並みの所が多いでしょう。空気がひんやりするため、秋物の服装が活躍しそうです。お出かけの際はジャケットや秋物のコートなど羽織ってお出かけください。