藤原樹の誕生日に発表！Infactionの新コレクション「True Glow」
2023年10月20日、藤原樹の誕生日にあわせて、Infactionの3周年記念コレクション「True Glow」が発表されました。これからのシーズンにぴったりな輝きを放つアクセサリーが勢揃いし、特に注目なのは藤原樹が心に温めてきた「Cat Line」。猫好きにはたまらないデザインで、愛らしい猫モチーフのアイテムが登場！先行販売は2025年10月20日からスタート。
藤原樹の3周年記念コレクション「True Glow」
Infactionが迎える3年目。藤原樹がプロデュースする新コレクション「True Glow」は、シンプルでありながら輝きを放つアイテムが特徴です。
ネックレスやブレスレットはもちろん、今までのコレクションで使用された素材やモチーフも取り入れたデザインで、ブランドの歴史を感じさせます。
スタイリングのアクセントとして、普段使いからライブシーンまで活躍すること間違いなし！
今回は「True Glow」ラインの中でも、猫好き必見の「Cat Line」も発表され、藤原樹の熱い想いが込められたアイテムも登場します。
藤原樹の心温まる「Cat Line」が誕生
Cat Ring
Silver925 価格：29,700円（税込）/Casual（真鍮） 価格：16,500円（税込）
藤原樹がずっと作りたかった猫モチーフの「Cat Line」がついに登場！猫好きの藤原樹ならではの、優しさと愛おしさが詰まったデザインが特徴です。
猫が指に巻きつくデザインのリングや、繊細に輝くストーンが使われたアイテムは、猫好きの心をくすぐること間違いなし。
色はゴールドとシルバーから選べ、気分やシーンに合わせて楽しめます。愛猫をテーマにしたアイテムを、ぜひ藤原樹とお揃いで楽しんでみてください♡
輝きを放つアクセサリーで、ライブでも華やかに
Brilliant Line Necklace
Silver925 価格：19,800円（税込）/Casual（真鍮） 価格：11,000円（税込）
Brilliant Line Bracelet
Silver925 価格：15,400円（税込）/Casual（真鍮） 価格：8,800円（税込）
Stud Sparkle Pierce
Silver925 価格：15,400円（税込）/Casual（真鍮） 価格：7,700円（税込）
Stud Sparkle Earrings
Silver925 価格：15,400円（税込）/Casual（真鍮） 価格：7,700円（税込）
Square College Ring
Silver925 価格：27,500円（税込）/Casual（真鍮） 価格：14,300円（税込）
〈3rd Years Anniversary Collection〉Legacy Chapter Brooch
価格：14,300円（税込）
「True Glow」コレクションのアイテムは、どれもライブや特別なシーンで輝きを放つことを意識してデザインされています。
ブリリアントラインのネックレスやブレスレットは、存在感がありながらも日常的に使えるアイテムとして活躍。ストーンがきらりと光り、コーディネートを華やかに彩ります。
アクセサリーの輝きが、藤原樹のステージ上での姿をより一層引き立て、ファンとのつながりを深める手助けとなるでしょう♡
～藤原樹と一緒に輝く瞬間を楽しんで～
藤原樹の3周年を祝う「True Glow」コレクションは、ライブや普段使いにぴったりのアイテムが盛りだくさん。
猫好きな藤原樹の心温まる「Cat Line」も登場し、さらに個性が光るアクセサリーが手に入ります。先行販売は2025年10月20日からスタートし、期間限定の特典やセットもお見逃しなく！
藤原樹の輝きとともに、この秋冬を華やかに彩ってください♡