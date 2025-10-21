ＤｅＮＡの相川亮二新監督（４９）が２０日、横浜市内の球団事務所で就任会見に臨み、同席した今季で辞任する三浦大輔監督（５１）の思いを継承し、９８年を最後に１２球団最長、２７年間遠ざかるリーグ優勝を目指すことを誓った。契約年数、年俸はともに非公表。

投手出身の番長からボールを受け取り、捕手出身の新監督が決意を固めた。背番号は現在の８０から三浦監督が背負った８１に変更する。「（三浦）監督の作りあげてきたものをアップデートする。リーグ優勝を達成したい」。木村球団社長は「三浦監督が築いてきた４年連続Ａクラスをもとに、コーチとして優勝経験があることを鑑（かんが）みて引き継いでいただくことになった」と説明した。

相川新監督は２２年にＤｅＮＡに復帰しバッテリーコーチに就任。今季は守備の戦略部門を担当するディフェンスチーフコーチとして参謀役を務めた。監督就任の打診に「まさに武者震いするような、全身に血が駆け巡るような思いでした」と激白。リーグ１位の５１０得点の攻撃力が目立つチームだが、「ピッチャー、バッテリーで戦えれば必ず優勝できる」。チーム防御率２・９４もリーグ２位だが強化ポイントとして「守り」を掲げた。期待する選手を聞かれ「牧、筒香、東。山崎康晃は中心になってもらわないと優勝は見えてこない。石上、林、度会、松尾がレギュラー争いをしてくれれば」と多くの名前を挙げた。

初仕事は２３日のドラフト会議となる見込みで「引けるんであれば引きたい」と１位指名が重複した場合はクジ引き役を買って出た。３球団で計２３年プレーした経験豊富な新監督が２位から悲願の頂点を目指す。（太田 和樹）

◆相川 亮二（あいかわ・りょうじ）１９７６年７月１１日、千葉県生まれ。４９歳。東京学館から９４年ドラフト５位で横浜（現ＤｅＮＡ）入団。２００８年オフにＦＡでヤクルトへ、１４年オフにＦＡで巨人へ移籍。０４年アテネ五輪、０６年と１３年ＷＢＣ日本代表。１７年限りで現役引退し、１９年から巨人でバッテリーコーチ、２２年から今季までＤｅＮＡでコーチを務めた。通算１５０８試合で打率２割６分、６９本塁打、４７５打点。１８３センチ、８８キロ。右投右打。