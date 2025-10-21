プロダンスリーグ「Ｄ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｄリーグ）」に参戦するチーム「ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭ」の公式インスタグラムが２１日までに更新され、元人気アイドルを父に持つ１７歳が登場した。

「ＴＥＡＭ ＷＥＡＲ ＳＯＬＯ ＶＩＳＵＡＬ Ｎｏ．１４ 笑大郎 ＳＨＯＴＡＲＯ」と紹介されたのは、解散した「ＴＯＫＩＯ」元メンバー・山口達也さんの長男・高澤笑大郎。「Ｂｉｒｔｈ：２００８．５．６ Ｂｉｒｔｈ Ｐｌａｃｅ：東京都 Ｂｌｏｏｄ Ｔｙｐｅ ： Ｏ」などと自己紹介し、「ダンスをしてる時の表情に注目してください」と呼びかけた。

チームウェアできりっとした表情や、さわやかな雰囲気のアイドル風スマイルを見せ、フォロワーは「かっこいい」「全員推しで応援します！！」「爆ビジュ」とエールを送った。

「ＬＤＨ ＳＣＲＥＡＭ」は、ＥＸＩＬＥのＮＡＯＴＯがディレクターを務めるダンスチーム。１７歳の笑大郎は７月に行われたオーディション最終審査に合格し、今後は同事務所と所属契約をしてチームの一員として活動することが決まっている。