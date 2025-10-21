※経済指標

主な米経済指標の発表はなし



※発言・ニュース

＊米中首脳会談、台湾問題も議題に

トランプ大統領は中国との通商交渉再開を前に、米国が重視する問題としてレアアースと合成麻薬フェンタニル、大豆、台湾を挙げた。習主席との会談では台湾の領有権に関する中国の野心についても議論すると述べた。来週韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議で、習主席と会う予定だという。ただし、中国が台湾の支配を強化する見返りとして、貿易上の譲歩を申し出ることを期待しているかとの質問に対して、トランプ大統領は回答を避けた。



＊米豪首脳 重要鉱物とレアアースの合意書に署名

きょうは豪州のアルバニージー首相とトランプ大統領がワシントンで会談を行い、米豪は重要鉱物とレアアースへのアクセス拡大に向けた合意書に署名した。米国は中国のサプライチェーンへの依存を減らそうと取り組んでいる。アルバニージー豪首相は「重要鉱物の加工拡大が可能となり、今後６カ月で１０億ドルを拠出される。日本も重要鉱物プロジェクトに関与している」と述べた。

