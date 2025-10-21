米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26）

米2年債 3.457（0.000）

米10年債 3.982（-0.027）

米30年債 4.569（-0.036）

期待インフレ率 2.269（-0.004）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。４％を再び割り込んでいる。原油先物が一時５６ドル台半ばまで下落しており、インフレへの懸念が和らいだことが背景。金曜日の発表が延期されている米消費者物価指数（ＣＰＩ）の公表を前に金利が低下した。



市場ではＦＲＢが来週のＦＯＭＣで再び利下げを実施するとの見方が広がっている。



１０年債は４％を下回り、２年債は３．４５％付近での振幅。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５５）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト