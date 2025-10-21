少食おじさんの博多華丸・大吉が、ただただ食べたい丼か麺を探し求める街ブラ番組『華丸丼と大吉麺』（ABCテレビ）。青森県八戸市の巨大市場「八食センター」で海鮮丼をシェアした華大が、麺を求めて飲食エリアの本八戸を訪れた……はずなのに、麺そっちのけでやりたい放題！？

©️ABCテレビ

【TVer】飲み屋さんが連なるディープエリア「本八戸」で、八戸名物料理が華丸大吉を魅了する

屋台村「みろく横丁」を物色していた華大は、横丁の最終地点に八戸ラーメン専門屋台を発見！ 麺候補としてキープしつつ探索を続けると、次々と魅力的な飲み屋さんが出現し、「丼麺探し」に黄色信号が点灯する。

©️ABCテレビ

華丸の「丼だろうが麺だろうが（青森名産の）にんにく食べたいです」というリクエストを受けた大吉が、目の前の「八戸（はっと）」さんからたまたま顔を出していた女将さんに「にんにく料理ありますか？」と尋ねたことで、丼麺探しが予想外の方向に急展開。

©️ABCテレビ

女将さんから、2年もののにんにく醤油でいただく南部馬のしもふり馬刺をお勧めされ、大吉が「私もう半分入ってます（笑）」と店内に吸い込まれてしまった。実は青森は、馬肉の生産量ランキングが全国4位なのだとか。

©️ABCテレビ

華丸から「麺か丼！」と引き留められたが、大吉の気持ちはすでに固まっていた。八戸さんでサクッとやってから、八戸ラーメンで〆るのが大吉プランだ。

©️ABCテレビ

「番組の趣旨がだいぶ変わってますけども」と言う大吉に、「帰りね、八戸ラーメンね」と華丸が釘を刺し、ビールで乾杯。特上しもふり馬刺（1900円）、八戸刺身３品（1000円）、八戸産いかの煮付け（500円）、地酒３種を飲み比べできる「ちょい飲みセット」（1200円）をシェア。大吉は「好き放題やってます僕ら（笑）」「これ長なるばい」と、丼麺そっちのけ。お尻に根が生えてしまった大吉が、華丸に「あれやったら、（ラーメン）行ってきていいよ」とメチャクチャな提案をする始末である。

©️ABCテレビ

元バスガイドだという女将さんの素敵なトークと八戸の絶品料理を楽しんでいると、あっという間に入店から40分が過ぎていた。帰りの新幹線の時間が気になるスタッフが、華大の様子を探りにやってくる。それでも店を出ようとしない大吉が「俺行ってこようか？ ラーメン」と発言。華丸が「どういうこと？」と、スタッフや視聴者の気持ちを代弁した。

©️ABCテレビ

「（八戸名物の）せんべい汁も美味しいのに～」と言う女将さんに、「でもせんべい汁には麺が入ってないでしょ？ 麺か丼を紹介しないといけない番組なんです」と力説する華丸。その言葉が、隣の席で馬刺に夢中になっている相方に届いたのか、やっと大吉が「ごちそうさまでした」と切り上げた。と思ったら、またしても日本酒に手を伸ばす！ いつもは暴れ回る華丸を大吉がコントロールしているが、この日は飲酒モードを止められず、大吉が暴走する結果となった。

珍しくコンビの役割が逆転する博多華丸・大吉の模様は、10月19日に放送された街ブラバラエティ『華丸丼と大吉麺』（ABCテレビ）で放送された。TVerでも無料配信中。