主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、最強チームで贈るドラマ『ちょっとだけエスパー』ついに放送スタート！

本日10月21日（火）、主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、豪華キャストが集まったジャパニーズ・ヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー』が放送スタート。

人生詰んだどん底サラリーマンが、再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う。さらに、彼に課された不条理で不可解なルールは「人を愛してはいけない」――。ちょっと不思議なSFラブロマンスが幕を開ける。

【映像】120秒予告編

会社をクビになり、絶望の日々を送る文太（大泉洋）は、「ノナマーレ」という会社に再就職する。

最終面接でカプセルを飲み、エスパーになった文太に、社長の兆（岡田将生）が与えた仕事は「世界を救う」こと。

混乱したまま社宅に向かうと、兆から“仮初の夫婦”として一緒に暮らすよう言われた見知らぬ女性・四季（宮粼あおい）が出迎える。しかし、四季はなぜか文太のことを“本当の夫”と思い込んでいるようで…。

混乱状態から抜けきれぬまま、文太は最初のミッションに挑むことになるのだが、どれもこれもどうでもいい内容ばかり。「これが世界を救うことになるのか!?」と首をかしげながらも奔走する文太。

そんなミッションの最中に出会うことになるのが、花咲か系エスパー・桜介（ディーン・フジオカ）、レンチン系エスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願い系エスパー・半蔵（宇野祥平）。この仲間たちの能力はすでに解禁済みだが、文太のエスパーはいまだベールに包まれている。

情報解禁時、大泉が「この能力は非常に怖いなと思ったので、僕は絶対欲しくない。世界を救うにはいい力かもしれないけど怖い！」と語っていたその能力とは？