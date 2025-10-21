NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」から、吉沢亮演じる錦織友一が登場する。

参考：『ばけばけ』第17話、錦織友一役・吉沢亮が本格登場 トキ（髙石あかり）は東京へ

錦織は松江中学で英語教師を務める役柄であることから、キャスト発表時には「台本を頂いたら思っていた2.5倍くらい英語だった」（※）とコメントを残していた吉沢。トキ（髙石あかり）との交流はもちろんのこと、同じ教師となるヘブン（トミー・バストウ）との会話も楽しみなポイントだ。

しかし、松野家は今、大変な危機に直面している。これまで仕事を斡旋するなど、松野家を懇意にしてくれていた傳（堤真一）が亡くなり、機織り工場も倒産。仕事がなくなったトキは、これまでもたびたび諍いが絶えなかった勘右衛門（小日向文世）と衝突して家を出ていってしまった銀二郎（寛一郎）を追って、右も左もわからない東京へと来る羽目になる。

これまでのエピソードでは、松野家を取り巻く光と影が変わりばんこに映し出されている。父親の司之介（岡部たかし）のうさぎ事業の大失敗によって多額の借金を背負い、貧乏暮らしの憂き目にあうトキだが、家族とはなんだかんだで楽しく過ごしてきた。

ただ、今の松野家には影が落ちている時間のほうが多いかもしれない。時代の波に翻弄される家庭環境を目の当たりにしている視聴者にとっても、吉沢が演じる錦織は状況を好転させてくれる希望の存在でもあるのだ。

本作でヒロインを務める髙石は「吉沢さん演じる錦織は、きっとこの先、トキとヘブンの二人にとって言語や心を繋ぐ懸け橋のような存在になるのだと思います」（※）と述べている。

トキとは「大盤石」の異名で松江の神童と謳われていた頃に出会い、東京で再会したのち、異国の地にやってきたヘブンを同僚の教師として導いていく。錦織のモデルとなった西田千太郎は、史実においてもラフカディオ・ハーン（小泉八雲）が心から信頼を寄せた人物として知られている。「カットがかかるたびに笑いが巻き起こった」という髙石と吉沢の共演シーンは、傳が亡くなって途方に暮れるトキにとって、再び明るい笑顔を見せるきっかけになるかもしれない。

これまでのNHK作品への出演を振り返ってみても、吉沢の活躍は印象深いものがある。初の朝ドラ出演となった『なつぞら』（2019年度前期）では、主人公のヒロイン奥原なつ（広瀬すず）の幼なじみであり、初恋の相手でもある山田天揚を優しく温かみのある表情で好演。さらに、大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）では主役の座を射止め、日本の資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一を、並々ならぬ覚悟と好奇心が宿る瞳とともに力強く演じた姿も記憶に新しい。奇しくも『ばけばけ』の制作統括を務めている橋爪國臣は『なつぞら』『青天を衝け』でも演出やプロデュースを手がけている。これまでNHK作品に出演してきた吉沢への信頼が、あらためて揺るぎないものであることが伝わってくるキャスティングだ。

着々とキャリアを積み重ねるなか、映画『ぼくが生きてる、ふたつの世界』（2024年）では、耳のきこえない・きこえにくい両親を持つ「コーダ」の若者を繊細な感情表現で演じている。吉沢は本作を含めた2024年度の活躍で、第16回TAMA映画賞最優秀男優賞を受賞。周囲の特別視する目線と明るい母親の言葉を真正面から受け入れられず、すれ違ってしまう時期がありながらも、自身の複雑な思いを解きほぐして母親と再会したラストシーンの表情には、激しく心を揺さぶられた。

そして、2025年が吉沢の役者人生において、大きな転機となっていることは言うまでもない。国内実写映画における数々の記録を塗り替えている映画『国宝』では、極道の血筋を引きながらも、その美貌と生来の女形の素質を見初められ、上方歌舞伎の名跡である花井半二郎（渡辺謙）の元へと引き取られた喜久雄の半生を見事な胆力で演じきった。

華々しい光があたる舞台とは裏腹に、血筋を重んじる梨園では地べたを這いずり回り、血と汗に塗れながら日々の稽古に明け暮れる。空気が張り詰めるほど静かな余白で、生涯のライバルとなる半二郎のひとり息子・俊介を演じた横浜流星とともに、魂を擦り減らすようなお芝居を何度も繰り返す。恍惚な表情を浮かべる吉沢の美しい立ち姿は今でも脳裏に焼きついているほどだ。

かと思えば、続けて公開された『ババンババンバンバンパイア』では打って変わって、15歳の少年を溺愛する450歳のバンパイアをコミカルに演じるのだから、彼の演技の振り幅には恐れ入る。作品全体に漂うシュールな空気にも違和感なく溶け込んだように、これまで培ったコメディ作品での立ち振る舞いは、きっとトキやヘブンとの交流でも垣間見ることができるだろう。話題の尽きない1年を過ごした吉沢にとって、『ばけばけ』は2025年の集大成とも言える作品になるはずだ。

