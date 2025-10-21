「ニッポンを元気に！健康に！」を合言葉にスタートした日本テレビ系「カラダWEEK」は、今年で11年目！キャプテンはお馴染みの上田晋也が務め、サポーターには芳根京子、松丸亮吾、横澤夏子が就任。

今年は11月1日（土）〜11月9日（日）の9日間。この期間を「カラダWEEK」と題し、日本テレビ系のさまざまな番組で「“夢中”で、カラダを幸せに！」をテーマに、健康に関する企画を放送いたします。

アスリートサポーターには、昨年のパリ五輪で日本中を熱狂させたバレーボール日本代表・郄橋藍選手が就任！

■郄橋藍選手 コメント

自分自身のカラダを見直すきっかけにもなると思ったので、とても嬉しい機会をいただけて光栄です！

普段の生活でも食事は徹底的に管理していますし、睡眠も8時間以上とることを心掛けています。

そんな僕が“夢中”になっていることにあげたのは「ストレッチ」です。疲れを溜めない為に、1番手軽にできる簡単な運動をしてリカバリーやリラックスに繋げています。

カラダを動かすことは健康に繋がっていくと思うので、この機会にストレッチとか出来ることから始めて、今年のテーマの通り、“夢中”になって楽しみながら健康を求めていけたらと思います。

■今年の企画は「脳力能力テスト」

大好評の「カラダ年齢チェック」をパワーアップ！今年は東北大学・川島隆太教授監修の「脳力能力テスト」。様々な参加番組で企画をお届けします。

認知速度を測る「マッチング靴下」、感情の抑止力を測る「ちぐはぐハンド」、作動記憶を測る「数字でポン」。家の中にあるものや手指を使った簡単なテストであなたの「脳力年齢」がわかります。

11月1日（土）15時から放送の「Going!特別版」では、キャプテンの上田やサポーターたちが満を持して挑戦！果たして脳力年齢は何歳だったのでしょうか？放送をお楽しみに！

※画像上から ．泪奪船鵐扱げ △舛阿呂哀魯鵐 数字でポン

■今年も汐留イベントを開催

キャンペーンにあわせて、11月4日（火）から東京・汐留でイベントを開催！「それいけ！アンパンマン みんなでおどろう！ミニステージ」や、「news every.」で大人気のお天気キャラクター・そらジローにちなんだアトラクションもイベントに登場！そらジローの中に入って遊ぶことができる大きな「ふわふわそらジロー」や、「そらジローSL」というアトラクションを楽しむことができます。

「脳力能力テスト」、健康を意識した商品のサンプリング展開など盛りだくさんの内容で、ご家族で楽しんでいただけるイベントとなっています。入場は無料です。

・イベント全体概要

期間：2025年11月4日（火）〜11月9日（日）

時間：平日11:00〜18:00 ／ 土日祝11:00〜17:00

場所：汐留・日本テレビタワー地下2F、地下コンコース

・「それいけ！アンパンマン みんなでおどろう！ミニステージ」

日時：2025年11月8日（土）時間未定

参加：無料

※混雑する可能性があります

・そらジローイベント

日時：2025年11月9日（日）時間未定

参加：無料

※混雑する可能性があります

※イベントの時間はホームページにてご確認ください

■「カラダWEEK」企画放送番組

＜11月1日（土）〜11月9日（日）＞

【シューイチ】11月1日（土）5:55〜9:25 11月2日（日）7:30〜10:25 11月8日（土）5:55〜9:25 11月9日（日）7:30〜10:25

【ぶらり途中下車の旅】11月1日（土）9:25〜10:30

【嗚呼!!みんなの動物園】11月1日（土）19:00〜19:56

【日テレアップDate！】11月2日（日）5:55〜6:15 11月9日（日）5:55〜6:15

【所さんの目がテン！】11月2日（日）7:00〜7:30

【フォーティネット プレーヤーズ カップ 最終日】11月2日（日）15:00〜16:25

【サンデーPUSHスポーツ】11月2日（日）16:55〜17:25 11月9日（日）16:55〜17:25

【博士は今日も嫉妬する 人生が楽しくなる最新テクノロジー】11月2日（日）18:55〜19:00

【ザ！鉄腕！DASH!!】11月2日（日）19:00〜19:58

【Golden SixTONES】11月2日（日）21:00〜21:54

【ライターズ！】11月3日（月・祝）1:25〜1:45

【カラダWEEK DAY 女子サッカー・WEリーグ「日テレ・東京ベレーザ×セレッソ大阪」】11月3日（月・祝）2:20〜3:10

【ZIP!】11月3日（月・祝）〜7日（金）5:50〜9:00

【DayDay.】11月3日（月・祝）〜6日（木）9:00〜11:10 11月7日（金）9:00〜10:25

【ヒルナンデス！】11月3日（月・祝）〜7日（金）11:55〜13:55

【news every.】11月3日（月・祝）〜7日（金）15:50〜19:00

【news zero】11月3日（月・祝）〜6日（木）23:00〜24:04

【Oha!4 NEWS LIVE】11月4日（火)〜7日（金）4:30〜5:50

【上田と女が吠える夜】11月5日（水）21:00〜21:54

【秘密のケンミンSHOW極】11月6日（木）21:00〜21:54

【ウェル美とネス子。】11月6日（木）21:54〜22:00

【見取り図の間取り図ミステリー】11月6日（木）22:00〜23:00

【オードリーのNFL俱楽部】11月7日（金）2:40〜3:10

【夜バゲット】11月8日（土）2:29〜3:24

【オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます】11月8日（土）10:30〜11:25

【キントレ】11月8日（土）13:30〜14:30

【満天☆青空レストラン】11月8日（土）18:30〜19:00

【一茂×かまいたち ゲンバ】11月9日（日）10:25〜11:25

【笑点】11月9日（日）17:30〜18:00

【おしゃれクリップ】11月9日（日）22:00〜22:30

※下記 情報解禁済み

【Going！特別版｢カラダWEEK×THE★レジェンド｣（関東ローカル）】11月1日（土）15:00〜15:55

【くりぃむしちゅーの！THE★レジェンド】11月3日（月・祝）21:00〜22:54

【踊る!さんま御殿!! 2時間SP】11月4日（火）20:00〜21:54

【人生が変わる1分間の深イイ話】11月5日（水）19:00〜21:00

【ぐるぐるナインティナイン 2時間SP】11月6日（木）19:00〜21:00

【ニノさん 2時間SP】11月7日（金）19:00〜20:54

【1億人の大質問!?笑ってコラえて！2時間SP】11月8日（土）19:00〜20:54

【Going! Sports&News】11月1日(土) 23:55〜より「カラダWEEK」 期間中実施

ほか、多数の番組で放送予定です。

※一部地域を除く番組あり

※変更の可能性あり

【公式HP】https://www.ntv.co.jp/karada_week/

【公式X】@karada_week

【公式Instagram】@karada_week

【公式TikTok】@karada_week