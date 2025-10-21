大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』いよいよ放送スタート！大泉、宮粼あおい、ディーンが朝から電波ジャック

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子という最強タッグ＆豪華キャストで世界に贈るジャパニーズヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー』が、テレビ朝日で10月21日に放送スタートする。

■今夜、文太（大泉洋）のエスパーは開花するのか!?

このドラマは 人生が詰んだどん底サラリーマンが、再就職した会社で“ちょっとだけ”エスパーになり、仲間たちと世界を救う、ちょっと不思議なSFラブロマンス。

会社をクビになり、絶望の日々を送る文太（大泉洋）は、「ノナマーレ」という会社に再就職。最終面接でカプセルを飲み、エスパーになった文太に社長の兆（岡田将生）が与えた仕事は“世界を救う”こと。

エスパーって何？ しかもちょっとだけ？ 世界を、救う!? と、文太が混乱したまま社宅に向かうと、兆から“仮初の夫婦”として一緒に暮らすよう言われた見知らぬ女性・四季（宮崎あおい / 「崎」は、たつさきが正式表記））が出迎える。しかし、四季はなぜか文太のことを“本当の夫”と思い込んでいるようで…。

混乱状態から抜けきれぬまま、文太は最初のミッションに挑むことになるのだが、どれもこれもどうでもいい内容ばかり。“これが世界を救うことになるのか!?”と、文太は首をかしげながらも奔走する。

そんなミッションの最中に出会うことになるのが、花咲か系エスパー・桜介（ディーン・フジオカ）、レンチン系エスパー・円寂（高畑淳子）、アニマルお願い系エスパー・半蔵（宇野祥平）。この仲間たちの能力はすでに解禁済みだが、文太のエスパーはいまだベールに包まれたままだ。

情報解禁時、大泉が「この能力は非常に怖いなと思ったので、僕は絶対欲しくない。世界を救うにはいい力かもしれないけど怖い！」と語っていたその能力は、今夜開花するのか？

■大泉、宮崎、ディーンがテレ朝の番組を盛り上げる

初回放送を迎える本日10月21日は、キャスト陣が朝から怒涛の電波ジャック。大泉＆宮崎は、朝の情報番組『グッド！モーニング』『羽鳥慎一モーニングショー』『大下容子ワイド！スクランブル』に生出演し、本作の見どころをたっぷりと語る。

また、ディーンは『じゅん散歩』で高田純次と散歩。さらに大泉は『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』にも登場する。

ぜひ初回放送を前に、キャスト陣の素顔が垣間見られる番組をハシゴしてみよう。

■こっちのけんとが歌う主題歌の音源を初回放送で初解禁

さらに、本作を彩るこっちのけんとの主題歌「わたくしごと」の音源も今夜の初回放送で初解禁。

まっすぐ愛を伝えたい気持ちと、それを素直に表せず葛藤する人間らしさを丁寧に描き出すこの主題歌は、ドラマの世界観に寄り添いながらも、聴く人自身の“わたくしごと”と重ね合わせられる一曲。

大泉が「このドラマにふさわしい、控えめに言って、ちょっとだけ最高な主題歌」とコメントした「わたくしごと」を、ぜひドラマ本編と合わせて楽しもう。

■第1話あらすじ

会社をクビになり、金も家族もすべてを失ったどん底サラリーマン・文太（大泉洋）。ネットカフェを泊まり歩き、人生に絶望したある日、「ノナマーレ」という会社から面接の案内が届く。

最終面接で社長の兆（岡田将生）が文太に与えた課題は、1粒のカプセルを飲むこと。うろたえる文太だが、ええい！ と、そのカプセルを飲み込むと、まさかの合格。兆から「あなたは今日からエスパーです」と告げられる。何のエスパーかはわからない。しかも文太の仕事は世界を救うことだという。

エスパーって何？ 世界を、救う!? 混乱したまま社宅に向かうと、見知らぬ女性・四季（宮崎あおい）が文太を出迎える。兆が言うには、文太は四季と“仮初の夫婦”として生活しなければならないらしい。しかも、四季は記憶喪失なのか、なぜか文太を“本当の夫”だと思い込んでいるようで…。

翌朝、文太は指定されたアプリにログインすると、ミッションが通知される。しかし、どれもこれもどうでもいい内容ばかり。“本当にこれが世界を救うことになるのか？”と首をかしげながらも、サラリーマン気質の文太は、その不思議な任務に全力で奔走する。

■番組情報

テレビ朝日系『ちょっとだけエスパー』

10/21（火）スタート

毎週火曜 21:00～21:54

出演：大泉洋 宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記） ディーン・フジオカ 宇野祥平／北村匠海／高畑淳子 岡田将生

脚本：野木亜紀子

監督：村尾嘉昭 山内大典

