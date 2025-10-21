◇フィギュアスケート グランプリシリーズ(GP)第1戦フランス大会(17日〜19日、フランス・アンジェ)

フィギュアスケートのグランプリシリーズ第1戦のフランス大会が19日まで行われ、女子シングルは表彰台独占となりました。

17歳の中井亜美選手はSPで首位の好発進となると、フリーでも全体トップの得点。GP初優勝を飾りました。2位には世界選手権3度優勝で前回の北京オリンピック銅メダルの坂本花織選手が入り、3位に住吉りをん選手が続きました。

中井選手は、「びっくりしている。いい思い出で終わることができてすごくうれしい」とコメント。住吉選手は、「ここに4年間来ているんですけれど、これまで独占したことはなかったですし、さっきプレスカンファレンスで30年間なかったと言っていたので、本当にすごいことを日本人3人で成し遂げられたなとうれしく思います」と3人の表彰台独占に胸を張ります。

今季で引退を表明している坂本選手は、ミラノ・コルティナオリンピックへの激しい代表争いについて聞かれ、「その方がみんな燃えてくるんじゃないかなと思います」と笑顔。続けて、「どんどんみんな調子を上げてくると思うので、最後まで誰が勝ち取るか分からない状況でみんなも必死になる。この状況はすごくいいことだと思います」と話しました。

男子シングルでは、イリア・マリニン(アメリカ)が優勝。日本人勢は壷井達也選手が7位、三浦佳生選手が10位でした。ペアでは、三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”が2位に20点以上の差をつけて大会を制しています。

▽日本勢結果※()内はSPとFS得点

〈女子シングル〉

1位 中井亜美 227.08(78.00、149.08)

2位 坂本花織 224.23(76.20、148.03)

3位 住吉りをん 216.06(71.03、145.03)

〈男子シングル〉

7位 壷井達也 232.78(87.04、145.74)

10位 三浦佳生 209.57(87.25、122.32)

〈ペア〉1位 三浦璃来/木原龍一 219.15(79.44、139.71)