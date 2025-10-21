巨人・桑田真澄２軍監督（５７）がファームの現状を伝えるコラム「桑田の眼」。第６回は、２年ぶりのイースタン優勝を果たした今季を総括。さらに、自身初めて経験したファーム日本選手権について、「もっと価値のある選手権にするべき」と改良案を提言した。

＊ ＊ ＊ ＊

２軍はリーグ優勝を果たすことができました。１年間、温かいご声援をありがとうございました。「供給」「調整」「育成」という使命を念頭に置きながらチームを運営してきました。今季も選手の昇降格が多く、１軍からは起用法などの要望もある中でコーチ陣は投手の球数やイニング数、野手の打席数や守備位置などをやりくりしてくれました。まずは選手たちの挑戦をたたえたいですし、彼らに寄り添って伴走してくれたコーチ陣とスタッフにも感謝しています。

この１年の取り組みを振り返ると、練習では試合につながる実践的なメニューを重視し、試合では「勝つ中で成長する」意義を伝えてきました。走塁面を例にとると鈴木、脇谷両コーチとはチーム盗塁数１００以上と成功率アップという目標を掲げました。これは１軍に比べて打撃力が劣る中で、走塁でチャンスを作る狙いがありました。

また今季から２軍にもスコアラーを配置してもらえたことで、選手たちには試合の局面に応じた打撃や、打席での狙い球のしぼり方を細かく伝えることができるようになりました。リーグトップになったチーム打率、打点、得点などはこうした組織力の成果ですし、選手たちが昇格した時にはこうしたノウハウを活用してほしいと思っています。

日本選手権は大差で敗れてしまい、魅力ある試合をお見せできなかったことは非常に悔しく感じています。ただ、僕自身は初めて経験した中で新たな気付きもありました。それはＮＰＢと１２球団が協力し、もっと価値のある選手権にするべきではないかという思いです。かつてファームは「鍛錬の場」という考え方で入場料は無料、観客席がほとんどない球場で試合をしていました。ところが現在は、各球団ともファームの試合からも収益を上げる経営努力に取り組んでいます。

選手権は宮崎でフェニックス・リーグに便乗する形で、１試合で日本一を決めていますが、今後は開催地を１年前から決めて集客と収益の機会を広げることや、２勝先勝方式にすると、集大成にふさわしい舞台になると思います。米国でプレーした経験からみて、２軍の観客動員が増えると球団の収益が向上するだけでなく、選手たちの意欲と競技力も間違いなく高まります。日本の２軍も米国のマイナーリーグのように、独自の魅力を持つ組織にしたいという思いを抱きました。

フェニックス・リーグでは、選手権での反省をいい材料にしながら戦っています。僕は重圧や恐怖心の中でプレーし、苦しい試合を勝ちきってこそ成長できると信じています。３年、５年、１０年後の巨人の将来を見据えつつ、これからも勝利と育成の両立を追求していきます。（巨人２軍監督）