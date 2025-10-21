エミネム、“長年ヘアメイク担当”スタイリストとの交際報道

エミネム（53歳）が、長年、ヘアメイクを担当してきたスタイリストのカトリーナ・マロタと交際していると報じられている。



50セント、スヌープ・ドッグ、ロビン・シックなどとも仕事をしてきたカトリーナは、エミネムとは数年来の知り合いで、エミネムの複数のミュージックビデオや写真撮影のスタイリングを担当してきた。



米ゴシップサイト・TMZによると、関係者の話として「2人が交際中であることは確かだが、交際期間は不明」とのこと。カトリーナの公式サイトでは、エミネムを「地元の天才」と称賛している。



エミネムはこれまでに2度、キンバリー・スコット・マザーズと結婚、最初の結婚は1999年で2001年に離婚、2006年に再婚するも同年中に破局していた。



今年3月には、娘ヘイリー・ジェイドに第1子が誕生し、エミネムはおじいちゃんに。またエミネムは、キムのノンバイナリーの子スティーヴィー・レインと、キムの亡き姉妹ドーンの娘アレイナも養子として迎えている。