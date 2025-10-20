『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：らご

年齢：30代

車両名：トヨタ GRヤリス

年式：2020年式

型式：GXPA16

主な使用シーン：レジャー、ドライブ、雪上走行

所有歴：4年（2024年時点）

総走行距離：12万km

年間走行距離：3万km

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

ラリーベース車にあこがれていたところ、オートサロンでGRヤリスの発表があり、それを見てひと目ぼれ。1st Editionを契約しました。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

スロットルを開けたときのトラクション。四輪でグッとかける感覚が格別です。

最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？

雪路を走ったとき、跳ね上げた雪がすごいことになってマッドフラップを付けたんです。以来、気が付くとラリー車っぽい形になっていました。

現在は北海道仕様の車高UPスプリングとOZホイールでスノーラリーっぽい仕上げにしています。

カスタムの方向性は？ 重視していることは何？

運転を楽しむこと。クルマに負担をかけないこと。

車高を上げた理由も、雪路での負担を減らすためです。結果的に走りやすく、楽しく運転できるようになりました。

外装

大型マッドフラップとグリルネットを追加。実用性を重視しながらラリー車らしく仕上げています。

雪道での視認性をアップするためにフォグランプにはイエローをチョイス。

内装

3連メーター、シフトインジケーター、ブーストメーターの並びでコクピット感を高めています。見てよし、走ってよしの実用仕様です。

足まわり

GR Garage札幌西が専売している20mmUPスプリング（CHUHATSU PLUS製）を入れています。雪路はもちろんドライでも荒れた路面でも気にせず走れます。

エンジン関連

排気：HKS スーパーターボマフラー

触媒：アペックス メタルキャタライザー



G16Eエンジンの特性を引き出せる仕様を目指してカスタムしています。

周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？

18インチしか履けないGRヤリスRZ High performanceを16インチ化。

それに合わせてローターも小経化しているところですね。

今後やってみたいカスタムは？

リヤハッチスポイラーを付けてみたいですね。GRヤリス Rally2みたいなスタイルになればいいなと思っています。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

アペックス：技術にこだわっているメーカー。お値段に負けない性能があります。

OZホイール：言わずもがなのラリーホイール。16インチラリーレーシングは往年のセリカを彷彿とさせます。



スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/