白毛姉妹制覇へ。リスグラシュー、ラッキーライラックなど歴代勝ち馬から多くのGI馬が出ている出世レース「第14回アルテミスS」（25日、東京）にマルガ（須貝、父モーリス）が出走予定。20年当レースを制した半姉ソダシに続く。

美しき真っ白な馬体はレースに出るだけで注目を集める。函館芝1800メートルの新馬戦で鮮烈なデビューを飾ったマルガは白毛馬としてG1初勝利を挙げたソダシの半妹だ。

前走はスタートからハナを奪い逃げ切りV。勝負根性を生かし、後続が迫るとさらにひと伸び。2歳コースレコードと強烈なインパクトを残した。

ギャップがとにかくかわいい。レースになると闘争心全開になるが、普段はおとなしくて人懐っこい。「オン、オフがはっきりしています。調教ではグイグイ行きますが、扱いやすいですね」。そう語るのはマルガを担当する野本厩務員だ。「函館の時は、幼くてまだまだ子供だった。放牧を挟んで大人になって帰ってきた。脚が長くなり、背が高くなった」と成長した愛馬の姿に頬を緩めた。

ソダシとの違いは、皮膚がさらに薄くほんのりピンク色。須貝師は「本当に奇麗。桜の季節が似合いますね」とおどけてみせた。新たに誕生した白毛のアイドルは、5年前に姉が勝った舞台で輝きを放ち、名牝の道を歩む。