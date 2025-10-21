

食べることが大好きなのだが、とはいえグルメといえるような生活を送っているわけではない。それどころか、自分の食生活を振り返ってみるとなかなか質素だ。

効率的に食事から最大限のメリットを得るには

朝食は、トマトジュース1杯に、豆乳をかけたグラノーラを少々、それからコーヒー。昼食は、ゆで卵を3個。そして夕食には、妻が用意してくれた数品のおかずで赤ワイン（まとめ買いしている、1本あたり598円のお徳用）を2、3杯。それだけである。





米を食べる習慣はなく、たまに食べるとしても玄米のみ。したがって白米は食べない。そのため外食など白米を食べなければならない場合は、妙な覚悟が求められたりもする。

ちなみにラーメンも好きだが、食べるのは年に数回。他にも味が濃くてコッテリしたものを食べたいなあと思うこともあるけれど、思うだけでなるべく控えるようにしている。健康のことが気にかかるからだ。

などと書いていると、いかにも健康に配慮しているような感じである。ところがどっこい、まったくそうではない。基本的には朝昼晩とも、「こういう食べ方のほうが体にいいんじゃね？」という程度の思いつきから始まり、それがなんとなく習慣化してしまったにすぎないからだ。

たとえば昼食をゆで卵で済ませるようになったのはつい最近のことで、それも単なる“ノリ”である。慣れてしまえばさほど苦にならないので、いまのところはなんとかなっている。とはいえ、基本的な知識はもう少し持っておいたほうがいいのかなとも感じる。

『予防医療の医師が教える 最小の努力で最大の効果を得る食事学』（濱谷陸太著、東洋経済新報社）に興味を持ったのも、そんな日常の影響なのかもしれない。ハーバード大学医学部「ブリガム・アンド・ウィメンズ病院」における予防医療研究の講師である著者の言葉を借りるなら、本書は「最も効率的な方法で食事から最大限のメリットを得る方法」が書かれたものだからだ。

特筆すべきは「がんばり」に頼っている限り、本質的な食習慣改善はできないという指摘だ。具体的には、以下のステップを経ることが本質的な食習慣改善につながるという。

ステップ1 「〇〇（食材や栄養素）が健康に良い／悪い」という考えを捨てる

ステップ2 自分の今の食習慣を知り、目標とする食習慣を定める

ステップ3 具体的に、最も効率的に食習慣を改善させる戦略を立てる

（「はじめに めんどくさがりな予防医療研究者が勧める、最も効率的な食事術」より）

これらを正しい手順で行うことで、食事から最大限のメリットを得ることができるというのだ。お金も時間もかける必要がないそうなので、その点も魅力かもしれない。

個人的には、まずステップ1に興味を抱いた。巷にあふれる健康情報を、うっかり信じてしまいそうになることもないとは言えないからだ。そこで、このステップに焦点を当ててみたい。

ナッツを食べると太るか

ナッツが健康食品だといわれるのは、健康によいとされる（シス）不飽和脂肪酸を多く含んでいるから。この点について著者は以下のように説明している。

ナッツの中でも、特にクルミはオメガ3脂肪酸を含んでいます。オメガ3脂肪酸は、不飽和脂肪酸の中でも特に健康に良いと言われています。すなわち、ナッツは質の良い脂質源であり、この点に関しては異論の余地がないところです。

一方、脂質はかなりのカロリーとなります。同じ1グラムでも、たんぱく質や炭水化物が4キロカロリーなのに対し脂質は9キロカロリーです。同じ量だけ食べるとカロリー摂取が多くなってしまいます。（64ページより）

ナッツが「健康にいいけど太る」といわれるのは、こうした理由があるためだ。事実、「ナッツばかり食べていたら太った」という声もあるらしい。

だが仮にナッツで満腹になったとしたら、他の食べ物の摂取量は減ることが期待されるはず。だとすれば太ることはないとも考えられるわけで、この問題についてはかなり多くの研究（30以上のランダム化試験）が行われているようだ。ランダム化試験とは、「ナッツを食べる vs. 食べない」をランダムに割り振り、体重などの短期的な変化を比較するものだという。

その結果、「ナッツを食べることによる体重増加はない」ことが示されているそうだ。つまり「ナッツを食べると太る」と断定できないわけだが、要するに程度の問題なのではないだろうか。なんにせよ過剰摂取すれば体重の増加や体調不良など、なんらかの変化がもたらされたとしても無理はないのだから。

著者も「平均的にナッツを食べることで体重が増えるとはいえないが、食べる人の特性や食べる状況により異なる」と述べているが、この「食べる人の特性や食べる状況」という部分に過食があてはまるということなのだろう。

また、仮にナッツで体重が増えたとしても、「それは健康に悪いことなのか」という視点から考える必要もある。事実、ナッツの摂取量が多いと心血管病やがんのリスクが（平均的に）低いことも示されている。これもまた、私たち素人にも伝わってくる話だ。

おそらくナッツが生活習慣病のリスクを下げることは、ある程度確からしく言えるかと考えます。よって、ナッツをおやつとしてお菓子などの代わりとして食べることは、健康に良いという科学的裏付けがあると言えるでしょう。（66ページより）

もちろん個人差もあるだろうし、著者が「かもしれません」というような表現を意識的に用いていることも見逃すべきではない。ナッツで健康効果を得られる人がいるにせよ、科学的にはっきりとわかっているわけではないことも事実だからだ。

むしろ「ナッツだけ」というように単一の食材に固執することなく、全体的にバランスのとれた食習慣を目指すことが大切なのではないか。

「卵は1日1個まで」には科学的根拠なし

冒頭で昼食にゆで卵を3個食べていることを明かしたが、ご存じのとおり卵についても諸説が存在する。たとえば子どものころに親から「卵は1日1個まで」といわれて育った人も少なくないだろうが（私を含む）、その一方には筋トレ好きなど「いくら食べてもよい」とする人もいる。

つまりこの点に関しても、「〇〇は1日△△まで」というように詳細な食事の科学的知見を“確証高く”得ることは難しいわけだ。そもそも「卵を食べたほうがいいのか悪いのか」すら、きちんとした検証を行うことは簡単ではなさそうだ。

なお著者は、“「卵は1日1個まで」が信じられない理由”を2つ挙げている。

1つ目は、その「卵の消費量」がどれほど信頼できるものかという視点だ。たしかに、ある一時点の「卵の消費量」と「その後20年の心血管病リスク」を比較検討した研究も存在するに違いない。だが卵の消費量は“変わって当然”なものであり、数年を経て変わったとしてもまったく不思議はない。

この変化を加味しなければ、卵と病気発症の因果関係なんて言及できるはずもありません。しかし残念ながら、世界には「同じ個人の卵の消費量」をしっかり数年おきに追跡したデータというものは、あまりないのです。（69ページより）

2つ目は、「卵を食べる代わりになにを食べるのか」は人によってまったく違うという点。これまた当然の話で、卵の代わりに魚などから良質なたんぱく質を摂れば健康によさそうだし、逆にソーセージなどの加工肉を食べすぎれば健康を害しそうだ。

それどころか、卵をたんぱく質と見なすか脂質源と見なすかによっても話は変わってくる。だが、そこまで追求して調べた研究はほとんどないようだ。

この「代わりに何を食べるか」という視点抜きに「卵を何個食べたか」を議論しても、健康効果に関して具体的に言えることはありません。（70ページより）

これらの点はむしろ、これからの食事の科学が対象としていくべきトピックであり、現時点では「卵が健康にいいのか悪いのか」「悪いとすれば、いくつまで食べても大丈夫なのか」などについて信頼性の高い知見は得られていないというのだ。

そのため、「卵はすごく健康にいい食材だと断定はできないまでも、がんばって制限するほどの根拠には乏しい」という程度の理解でいいようだ。

だが、やはり極端な食べ方は避けるべきかもしれない。たとえば筋トレをしている人のなかには、1食に10個もの卵を食べたりする人もいるかもしれない。しかし健康を考えた場合、おそらくそれはやりすぎだと著者はいう。

かといって、私の「1食に3個」が適量であるかもわからないわけで、なかなか難しいところ。

というより、加工食品を減らしてブロッコリーなど野菜を十分に摂り、卵・豆・鶏肉などからたんぱく質を摂るなど、バランスのよい食事を目指すべきであるともいえるだろう。

ベジファーストに科学的根拠はあるか

まず野菜を食べ、その後に炭水化物などを食べることで、食後の血糖値上昇を防ぐ――そんな「ベジファースト」は大きな話題を呼んだ食事法。実践している方も少なくないだろうが、もし食べる順序を変えただけで健康効果があるのなら、そんなにすごい話はないと著者。

たしかに食べ方が「順序の問題にすぎない」のであれば、数十年かけて「なにを食べるべきか」を研究している世界中の研究者は否定されることになってしまう。

私の知る限り、ベジファーストの効果は「日本でのみ」検証されています。これらの数篇の論文を読んでみると、食後血糖の上昇を抑える効果は一貫して認められています。ベジファーストを念頭に置いた食事指導により血糖の数値であるHbA1cが1%程度下がったという報告もあります。（75ページより）

しかし、食後血糖値が下がるという点については、それがどれほどのインパクトを持つものなのかはまだ不明。悪いことではないにせよ、たとえばそれが糖尿病発症予防や心血管病予防につながるほどの効果を持つのかはまだ検証されていないのだという。

一方で、「食べるもの」を変えることで生活習慣病はかなり予防できることは証明されています。このように考えると、まだ「食べる順番」は「食べるもの」と比較されるような位置には到達していないと言えます。食べる順番を変えることの効果が、食後血糖値だけでなく大きな疾患の予防のレベルにまで及ぶのか、今後の検証が必要です。（76ページより）

もちろん健康に悪いわけではないので、その習慣が自分に合うのなら続けてみればいい。しかし、このトピックについてもまた、極端な結論は出せないということになる。「絶対にベジファーストしなければいけない」「毎日するべきだ」というようなことを指示するレベルの根拠はないからだ。

日本で「食べる順序」が話題になるのは、主食とは別に野菜のおかずを食べる習慣があるからなのかもしれない。それはそれでいいことなのだから、違和感なくベジファーストができているのであれば、それを否定する必要もないのだが。

食材≠食習慣

3つの話題をご紹介したが、著者が「〇〇（食材や栄養素）が健康に良い／悪い」という考えを捨てるべきだと主張しているのは、こうした理由があるからだ。

もちろん「〇〇を摂れば健康になれる」「△△を摂るのは危険」というようなヘッドラインがついていれば、やはり興味をそそられるかもしれない。しかし、そういったものに惑わされるべきではないのだ。これは健康関連だけでなくすべての話題にいえることだが、刺激的なヘッドラインは疑ってかかったほうがいい。

先述のとおり、本書ではこのあと食習慣とその戦略について論じられる。しかし、その前段階としてまずは「〇〇が健康に良い／悪い」から距離を置き、基本的なことを再確認しておく必要があるのだろう。

（印南 敦史 ： 作家、書評家）