ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦µÜÀ¾¡õÃæÅç¡¡Íèµ¨¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤Ø¡¡µåÃÄ¤âÍèµ¨¤ÎÉ¬Í×ÀïÎÏ¤ÈÈ½ÃÇ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµÜÀ¾¾°À¸Åê¼ê¡Ê40¡Ë¤È¡¢ÃæÅçÂîÌéÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤ÎÎ¾Áª¼ê¤¬Íèµ¨¤â¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤âÍèµ¨¤ÎÉ¬Í×ÀïÎÏ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£µÜÀ¾¤¬19Ç¯ÌÜ¡¢ÃæÅç¤¬18Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡µÜÀ¾¤Ïº£µ¨2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«Ëë1·³Æþ¤ê¡£5·î¤Ë´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæÆü¡Ë¤òÈ´¤¯880»î¹çÏ¢Â³µß±çÅÐÈÄ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢9·î¤Ë¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÄÌ»»900»î¹çÅÐÈÄ¤òµÏ¿¡£9·î24Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢µß±ç¿Ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ1·³¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï6·î13Æü¤Ë1·³¾º³Ê¡£ÂåÁö¤ä¼éÈ÷¸Ç¤á¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦333¤À¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£