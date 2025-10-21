トヨタ新型「ランドクルーザーFJ」世界初公開！ シリーズ最小モデル投入で群展開を拡充、26年年央に発売へ

“Freedom ＆ Joy”を掲げた新世代ランクルの誕生

トヨタは2025年10月21日、新型「ランドクルーザーFJ」を世界初公開したと発表しました。

ランドクルーザーシリーズに新たに加わるこのモデルは、伝統的な「信頼性・耐久性・悪路走破性」を継承しながらも、「もっと多くの人にランクルの魅力を届けたい」という思いから生まれた新世代モデルです。

具体的にはどのような特徴をもつモデルなのでしょうか。

2026年年央に発売が予定されているトヨタ新型「ランドクルーザーFJ」

ランドクルーザーの歴史は1951年に誕生した「トヨタBJ型」までさかのぼります。

日本車として初めて富士山6合目への登山を達成して以来、「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」という使命のもと、70年以上にわたって世界中の道なき道を走り続けてきました。

累計販売台数は1215万台を超え、190以上の国と地域で愛用されています。

その長い歴史の中で、現在のランドクルーザーはフラッグシップとして最新技術を採用する「300シリーズ」、高耐久性を誇るワークホース「70シリーズ」、そして2024年に登場した中核モデル「250シリーズ」からなる3つの系統を持っています。

そして今回、新たに加わる“FJ”は、そこからさらに派生し、「ランクルの原点にある実用性」と「誰もが気軽に楽しめる自由」を融合させた存在です。

ワールドプレミアに登場したトヨタのBrand Creation Officeサイモン・ハンフリ−ズ氏

発表会でトヨタのBrand Creation Officeサイモン・ハンフリ−ズ氏は次のようにコメントしています。

「2年前、ランドクルーザー”250″を発表しました。原点に立ち返り、ランドクルーザーを再定義する試みでした。

あの発表会で『これは始まりにすぎない』とお話ししました。ランドクルーザー・シリーズは”250″が中心にいて、”300″は突き詰めた頂点、そして”働くクルマ”の”70″という”家族”です。

今回、その”家族”に新しい仲間、新世代に向けた『ランドクルーザー “FJ”』が加わります。

”FJ”は、これまで以上に多くの人々へランドクルーザーならではの体験をお届けするために生まれました。長年愛されてきた信頼性と機能性をミニマムなサイズに詰め込み、”70″に匹敵する走破性とカスタマイズ性を両立したデザインで、若い世代、より多くの人々の手に届く存在を目指します」

新たなランクル、「FJ」の特徴は？

またランドクルーザーシリーズのチーフエンジニアである内山征也氏は次のようにコメントしています。

「ランドクルーザーFJは、ランドクルーザー250で原点回帰した中で見えてきた、『もっと多くのお客さんの生活を支えられる』『ランクルの魅力を もっと伝えられる』という考えから生まれました。

まだまだランドクルーザーに縁遠い地域や世代の方々へ、トヨタの『For You, To You』というキャッチフレーズの『To You』としてお届けしようと。そのために、まずはいろんな人に使っていただきやすいよう『アフォーダブル』であることを重視し、このサイズ感のモデルを投入します。

なお名前の由来は、『Freedom and Joy（フリーダム アンド ジョイ）』の頭文字を取って『FJ』としました。もちろん、FJ40など昔のランクルを思い浮かべる人もいらっしゃるでしょうし、そういった歴史的な意味合いも若干はありますが、主には『新しい世代に、新しいモビリティの自由（Freedom）と、新しい楽しみ（Joy）を』という思いを込めています」

なお新型ランドクルーザーFJは、2年前のランドクルーザー250発表時に披露した時点でそのシルエットくらいしか決まってなかったといい、そこから必要な要件を盛り込んで開発が進められたといいます。

新たなランクル、「FJ」の特徴は？ カスタマイズもある？

新型ランドクルーザーFJは、全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mmという取り回しやすいボディサイズを採用。

ホイールベースは2580mmと“250シリーズ”比で270mm短くなっています。これにより、最小回転半径は5.5mと街中でも扱いやすく、同時に悪路での機動性も高めています。

プラットフォームには、世界各地で鍛えられてきた「IMV」を採用。商用車としての実績を持つこの骨格をベースに、オフロード試験で徹底した耐久テストを実施し、ランクルらしい「信頼性・耐久性・悪路走破性」を作り込みました。

床下には補強ブレースを追加し、ボディ剛性を高めることでオンロードでの操縦安定性も確保しています。

エクステリアは、「サイコロ」をモチーフにした直方体デザインが特徴です。角をなだらかに削り取ることで、取り回し時の接触リスクを減らしつつ、塊感のある力強いスタイルを実現しました。

フロントとリアは分割式のコーナーバンパーを採用し、損傷時も一部交換が可能。カスタマイズ性を重視し、ユーザーが自分らしいスタイルに仕上げられる設計となっています。今後、丸目ヘッドランプ仕様など多様なカスタムパーツも展開予定です。

インテリアは、オフロード走行時にも操作性を重視した水平基調のインストルメントパネルを採用。

モニターやスイッチ類を視線移動が少ない位置に集約し、自然な姿勢で操作できるよう設計されています。

低いカウル位置と広いガラスエリアにより、悪路でも路面状況を把握しやすい優れた視界を確保。

安全装備には最新の「トヨタセーフティセンス」を搭載し、予防安全性能を高めています。

搭載されるエンジンは、信頼性に定評のある「2TR-FE」型2.7リッターガソリンエンジン。

最高出力163PS・最大トルク246Nmを発揮し、6速AT（Super ECT）と組み合わせてパートタイム4WDシステムを駆動します。

耐久性と整備性を兼ね備えたこのエンジンは、世界各地の過酷な環境でも高い信頼を得てきたユニットです。

航続距離や燃費性能の詳細は現時点で未発表ですが、あらゆる環境で頼れるパワートレインとして、ランクルの名にふさわしい仕上がりとなっています。

トヨタ新型「ランドクルーザーFJ」（カスタマイズ仕様・プロトタイプ）

新たなランドクルーザーシリーズとなるその特徴について、内山氏は次のように説明しています。

「特徴として、プラットフォームは250のGA-Fではなく、あえて『IMV』を採用しました。

IMVは商用車として長年鍛えられ、お客様の生活を支えてきた実績があり、『いかに鍛えてきたか、いかにお客様の生活を支えてきたか』というランクルのプラットフォームとして重要な素養を十分に持っています。そのIMVのホイールベースをさらに切り詰めた『スーパーショート』（2580mm）とし、ランクル250（2850mm）より270mmも短くしています。

デザインは『角の取れた六面体（サイコロ）』がモチーフです。これにより、取り回し時に引っ掛けない実用性や、切り上がった下部によるデパーチャーアングルなどを確保しています。『コンパクトだからこそ凝縮してランクルらしさが詰まった』デザインになったと思います。

パワートレインは、まずアフォーダブルに提供できるよう、ランクルがずっと使い続けてきた歴史と耐久性のある『2.7Lガソリン（2TR）』からスタートします」

新型ランドクルーザーFJは、Freedom ＆ Joyという名のとおり、ランクルが長年培ってきた本格的な走破性と、現代のライフスタイルに寄り添う軽快さを両立させたモデルです。

今後は、カスタマイズ需要に対応した展開も視野にいれており、ランドクルーザー250でも人気の丸目ヘッドライトや悪路走破に欠かせないシュノーケルなどのアイテムも予定しています。

今後は、2025年10月30日から開催される「Japan Mobility Show 2025」で一般公開を予定しており、2026年年央頃から日本を皮切りに主にアジア、アフリカ、中南米で順次投入していく予定です。

さらに今回、電動パーソナル・モビリティ「ランド・ホッパー」も登場。これは新しい移動の価値観を提供し、人とモノを運べるもので、現在開発中です。

主にはランクルでたどり着いたさらにその先のトレイル（山や森の中にある主に未舗装路の小道）などのオフロードの楽しさを体感できることを目的に提案されました。