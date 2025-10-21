「今スクロールしてる君…」→つい指が止まるクイズに9.7万いいね「右が本物」「本気で分からない」【ママリ】

手のひらの中の究極の二択がおもしろい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、べーーやん(@hamuhamustar924)さんの投稿です。

ハムスターを飼っている人は共感すること間違いなし！べーーやんさんのある投稿が話題になっていましたので、ご紹介します。それがこちらです。

Ⓒhamuhamustar924

Ⓒhamuhamustar924

いまXをスクロールしてる君…

さあ、手を止めて。

よくみてごらん…？

どっちかはハムスター

どっちかは大福だよ…

よく見てくださいね。手のひらに乗った白い物体。どっちかはハムスターでどっちかは大福です。…見分けがつきません。どちらもハムスターに見えて、どちらも大福に見えます。しかしよく見ると、わかるかも？平和すぎるこの光景に、心が癒やされました。



この投稿には「ハムスター飼ってるし、大福も食べたことあるから余裕、右が本物のハムスター！」「拡大するまで本気でわかりませんでした。」といったリプライがついていました。とてもかわいくてほっこりする投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）