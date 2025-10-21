「今スクロールしてる君…」→つい指が止まるクイズに9.7万いいね「右が本物」「本気で分からない」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、べーーやん(@hamuhamustar924)さんの投稿です。
よく見てくださいね。手のひらに乗った白い物体。どっちかはハムスターでどっちかは大福です。…見分けがつきません。どちらもハムスターに見えて、どちらも大福に見えます。しかしよく見ると、わかるかも？平和すぎるこの光景に、心が癒やされました。
手のひらの中の究極の二択がおもしろい
ハムスターを飼っている人は共感すること間違いなし！べーーやんさんのある投稿が話題になっていましたので、ご紹介します。それがこちらです。
Ⓒhamuhamustar924
Ⓒhamuhamustar924
いまXをスクロールしてる君…
さあ、手を止めて。
よくみてごらん…？
どっちかはハムスター
どっちかは大福だよ…
この投稿には「ハムスター飼ってるし、大福も食べたことあるから余裕、右が本物のハムスター！」「拡大するまで本気でわかりませんでした。」といったリプライがついていました。とてもかわいくてほっこりする投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）