◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第６戦 ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）

勝敗を分けた理由のひとつは、経験値の差だろう。勝負事に勢いは大切だけれど、ソフトバンクには昨年日本一を逃した悔しさも含め、蓄積された経験があった。日本ハムは欲にかられたかな。第５戦までとは違って、硬さが見て取れた。ベンチも終盤なかなか動けず、どこかよそ行きの野球に見えた。

ソフトバンクには相当な重圧がかかっていたと思う。押し返すには相当な集中力が必要だ。その中でも細部をおろそかにせず、最後まで全力でやるという基本ができていた。５回２死一、二塁で、周東の遊撃へのゴロ（記録は内野安打）で一塁走者の牧原大が二塁でセーフになった。決勝点につながる大きな走塁になったが、アウトのコールを聞くまで気を抜かないという積み重ねが、強さを裏付けている。

ソフトバンクは４軍まである。小久保監督に話を聞くと、その代表として恥ずかしいプレーはできないという、高い意識、厳しさを持ってやっているという。一方の新庄監督は４年かけて、２チーム作れるほどの戦力を整えた。これが３チームできるくらいに底上げを進められたら、届かなかった１勝の差も埋まるんじゃないかな。ただ、決戦の舞台を自分たちでつくった点は、素直にたたえたい。来年の戦国パ・リーグも今から楽しみだね。（スポーツ報知評論家・高木 豊）