¡¡µð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ø¡È£±·³´°Áö¡É¤ò¾È½à¤ËÄê¤á¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ï£¹·î¤Ë½é¾º³Ê¤·¡¢¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼¡¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¾ï»þ£±·³¤À¡£¡Ö£±·³¤Ç¤¤¤í¤¤¤í´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¡£Íèµ¨¤Ï¤º¤Ã¤ÈµïÂ³¤±¤Æ¡¢ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¹âÂ´£²Ç¯ÌÜÌî¼ê¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ£±·³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤Î¤ÏµåÃÄ¤Ç¤Ï£°£¸Ç¯¤ÎºäËÜ¤¬ºÇ¸å¡£¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤¿¡£
¡¡²ù¤·¤µ¤òÎÈ¤Ë¡¢»ëÀþ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£²Ê¬£·ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£µÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¡¢£¹ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£±³ä£±Ê¬£±ÎÒ¤À¤Ã¤¿¡££²·³¤Ç¤Ï£±£¹£²ÂÇÀÊ¤Ç»°¿¶¤Ï¤ï¤º¤«£±£¹¤ÈÂÐ±þÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢£±·³¤Ç¤Ï£´ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¡£¡Ö£±·³¤ÎÅê¼ê¤Î¥¥ì¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´¶¤¸¤¿¡£Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤òÂÎ´¶¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤·Á¤Ç¿¶¤ë¤³¤È¤È¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥ª¥Õ¤Ï¤ä¤ë¡×¤ÈÂÇ·â¤òËá¤¯¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡£±·³¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤Ë¤Ï¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤¡ÈÅ´¿Í¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤âÉÔ²Ä·ç¤È¿´ÆÀ¤ë¡£º£µ¨¤ÏÍ½ËÉ¤¬Æñ¤·¤¤¤±¤¬¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º¸¼ê¤Î¸Î¾ã¤Ç£²ÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤ò·Ð¸³¡£¡ÖËÉ¤²¤ë¤³¤È¤ÏËÉ¤°¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò£±Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆ°¤¤ËÊÑ´¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¡Ö¥¥ì¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ø¤ÈÀ°¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Î»î¹ç¤¬¤Ê¤¯µÙÍÜÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿µÜºê»ÔÎ©ÃÓÆâ¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä¡£¹Ö»ÕÌò¤òÌ³¤á¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¯£±£¹ºÐ¡£ÃÃÏ£¤Î½©¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë