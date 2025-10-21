ＤｅＮＡは２０日、今季限りで退任する三浦大輔監督（５１）の後任として、相川亮二ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ（４９）が就任すると発表した。横浜市内の球団事務所で新旧の監督が同席して会見が行われた。相川新監督は参謀役として仕えてきた三浦前監督から、背番号「８１」を継承。三浦野球に自身のカラーを加えて、悲願のリーグＶを目指すことを誓った。

チームカラーの濃紺スーツに身を包み、強い意志をにじませた相川監督は、三浦監督と並んで着席した。「ベイスターズでは初」（木村球団社長）という異例の同時会見。４年連続Ａクラス入りした三浦野球の継承と進化を掲げるチームの志のもとに実現した。

「武者震いするようなことってこの年になるとないですが、監督というお話を聞いた時は、体が震えるというか、全身に血が駆け巡るような思いだった」。指揮官の打診を受けた時の感情を熱っぽく振り返った相川監督。木村球団社長から「今まで三浦さんがつくってきたものを、継承していけるような形でやっていきたい」とチームづくりを託され、快諾した。

三浦監督とは入団以来、約３０年来の付き合いだ。現役時代はバッテリーを組み、２１年オフには三浦監督から誘われる形で古巣に復帰。２３年から作戦面を担当し、ヘッド格として采配を支えてきた。「監督が作りあげてきたものをまさにアップデートするというか、もっと付け足していって、リーグ優勝を達成したい」。その決意から、背番号「８０」を変更し、三浦監督から「８１」を引き継ぐことを自ら熱望した。

自身の色も出していく。強化ポイントに「バッテリーを中心とした投手力」と掲げ「ここがカギになる。バッテリーで何とか戦えれば必ず優勝できると僕は考えています」と捕手出身らしい提言。その上で「凡時徹底」を合言葉とし「投手であればクイックであったり、走者を背負ったときの投球。守備面であれば、取れるアウトは確実に取っていく。そこを突き詰めていく」と手堅い試合運びを追い求めていく。

１９９８年以来、四半世紀以上遠ざかる悲願のリーグ優勝へ。相川新監督の手腕に注目が集まる。

◆相川 亮二（あいかわ・りょうじ）１９７６年７月１１日生まれ、千葉県出身。４９歳。東京学館高から９４年度ドラフト５位で横浜（現ＤｅＮＡ）入り。０４年１０２試合に出て主力選手に。０９年ヤクルト、１５年巨人にそれぞれＦＡ移籍。１７年限りで引退した。通算１５０８試合、１１５０安打、６９本塁打、４７５打点、打率・２６０。現役時代は１８３センチ、８６キロ。右投げ右打ち。