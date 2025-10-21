闘病する妹の余命が短いことを告げられ、「妹のためにできること」を必死に考えた日々。【ママリ】

つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワーであるスミレさん。妹・サクラさんにステージ4の子宮頸がんが見つかります。抗がん剤治療が始まり、つらい毎日を送っていたサクラさん。そして姉・スミレさんは「妹のためにできること」をずっと考えていました…。『子宮頸がんと闘った妹の話』をごらんください。

妹のためにできることとは…

妹・サクラさんにステージ4の子宮頸がんが見つかり、抗がん剤治療が始まりました。副作用の影響でつらい毎日が続いていたサクラさん。姉・スミレさんは「妹のためにできること」を、ずっと考えていました。



ある日、息子・マーくんを連れお見舞いにいくと、心配させないために気丈に振る舞う様子のサクラさん。息子を連れていってよかったのかな、と考えていました。



すると、病院の帰り道に届いたメールに涙してしまいます。サクラさんにとっては甥っ子のマーくん。かわいくて、元気をもらえる存在なのですね。



ところが、ときが流れるにつれ、サクラさんの容体は悪化。ついに、医師にとあることを告げられます。

ひと時も離れたくない…こわい

ついに、主治医から「心の準備を…」と告げられてしまいます。妹とひと時も離れたくないサクラさん。病院に泊まることを決め、急いで自宅へ着替えを取りに戻りました。そのとき、夫からかけられた言葉に対して、正直に「大丈夫じゃない」と吐き出します。今は妹のことしか考えられないことを話し、家のことと息子のことを夫へとたくします。



急いで病院へ戻ったスミレさん。それから数日は、家族で過ごしていました。そして大みそかの日、サクラさんの最期が訪れます…。

叶わない願いかもしれないけど…

主治医から「最期の言葉をかけてください」と言われます。ですが、なかなか言葉はでてこず、涙ばかりあふれてしまうスミレさん。そして、かなわなくても願わずにはいられない「いかないで」という気持ち…。胸が締め付けられます。



妹のためにできることを必死に考え、足しげくお見舞いへと通ったスミレさん。最期の数日は病院に寝泊まりをし、できる限り妹のそばで過ごしました。



大切な人が苦しんでいるとき、何も力になれず、自分の無力さを感じてしまうことがあります。ですがきっと、妹を思う姉の気持ちは、サクラさんに届いていたことでしょう。



大切な人と、限られた時間を後悔のないよう過ごすために、どのようにしたらいいのか？また、「もしも自分や家族の身に起きたら…」と、自分のことに置きかえて、考えさせられます。

