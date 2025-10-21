ＤｅＮＡは２０日、今季限りで退任する三浦大輔監督（５１）の後任として、相川亮二ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ（４９）が就任すると発表した。横浜市内の球団事務所で新旧の監督が同席して会見が行われた。以下、相川新監督の主な一問一答。

−１軍監督になりたいという思いはあったか。

「はい。指導者になってからは想像しながらコーチを務めていた」

−８１番はどういう気持ちで背負うか。

「社長に相談して、背番号はどうしようかという話があって。もし三浦さんが良ければ、付けさせてもらいたいと。（三浦前監督が）『おまえが好きなようにしろよ』と言ってくれたので。チームとしても継承するという理由で、８１番をつけさせてほしいと伝えた」

−三浦前監督の尊敬している部分は。

「監督の元にコーチとして行った時、自分の話をよく聞いてくれて。聞く耳をすごく持ってくれているというところは、僕にとってはすごく尊敬していたところ」

−南場オーナーが最終戦後、いい時ともろい時の差を指摘していた。

「今年も９月は素晴らしい戦いができた。１年間続けるのは難しいことかもしれないけど、それをできなければリーグ優勝はできない。苦しい時にどう踏ん張るかが、チームとして一番重要なところ。最低でも月単位で、マイナスをつくらない。常にプラスをつくって戦っていくことが重要」