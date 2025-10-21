一刻も早く離れたい――その一心で離婚を急いだ結果、本来得られたはずの権利を失い、数年後に後悔するケースは少なくありません。感情的な勢いだけで離婚を進めると、将来の生活を揺るがす思わぬ落とし穴も。離婚届に判を押す前に、自身の未来を守るために知っておくべき法的な知識と準備についてみていきます。

専業主婦のお前に何ができる（笑）にカチーン

八木優子さん（50歳・仮名）。2年前に48歳で離婚が成立した直後は「やっと解放された」と笑顔でいっぱいだったといいますが、今はタイムマシンがあれば戻りたいというのが本音だといいます。

「あまりに離婚を急ぎ過ぎました。もう少し冷静になっていれば、こんな損をすることはなかったのに……」

果たして、優子さんの身に何が起きたのでしょうか。

優子さんが元夫の賢一さん（52歳・仮名）と結婚したのは25歳のとき。以来、専業主婦として一人息子を育て上げました。傍から見れば不自由ない生活。しかし、その内実は夫からの精神的な支配が続く、息の詰まる毎日だったといいます。

「夫は外面はいいのですが、家では『誰のおかげで生活できているんだ』が口癖でした。専業主婦である私を、とことんバカにするんです。そういうくせに、私がパートに出たいといえば『俺の稼ぎが信用できないのか』と怒鳴り、友人との約束も嫌味を言われる。生活費は定額を渡されるだけで、自由に使えるお金はほとんどありませんでした」

夫の顔色をうかがう生活に終止符を打つきっかけは、息子の独立でした。「私の人生、このまま終わりたくない」と思って、改めて仕事をしたいと申し出たという優子さん。それに対し賢一さんはいつものように怒鳴り、さらに「専業主婦のお前なんかに何ができる（笑）雇ってもらえるわけがないだろ、この、役立たず！」と罵倒されたといいます。

「こんなに蔑まされるなか、これからも生きていくなんて……。もう夫とは同じ空気も吸いたくない！その日のうちに荷物をまとめて、用意していた離婚届を叩きつけて家を出ました」

しばらく、友人宅にお世話になり、派遣の仕事を始めたという優子さん。現在は時給1,800円、月手取り25万円ほどで暮らしているといいます。

「贅沢ができるわけではありませんが、それでも抑圧されたなか、暮らしていくよりも何百倍も幸せでした」

しかし、将来に対して不安がないわけではありません。専業主婦だった時間が長すぎて、これから先、劇的に給与が増えることはないでしょう。毎日の暮らしだけで精いっぱいという状況が、死ぬまで続くかもしれないと思うと、離婚が本当に唯一の正解だったのかと、自問自答しなくもないといいます。

そんな矢先、同僚から、離婚時に専業主婦でも夫の財産の半分（財産分与）や厚生年金の一部（年金分割）を受け取る権利があり、それには「離婚後2年」という時効があると聞いたといいます。

「家を出たときは、とにかく、一刻も早くこの人から離れたいという一心で……元夫から提案された『慰謝料も財産分与もなし』という条件を二つ返事で飲んでしまいました。とにかく『早く自由になりたい』という気持ちから、離婚協議書の存在すら知らぬまま離婚届に判を押してしまったのです。今では『何かの間違いでは？』と笑うしかありません」

自らが当然の権利を手放していたという事実に加え、財産分与を請求するための時効も迎えてしまったという事実に気づいたのです。感情が先走り、将来の生活設計を冷静に考えないまま離婚したことに対して悔しさしかないといいます。

離婚後2年で権利が消える…離婚する17万組超が知らない「離婚協議書」の落とし穴

日本では年間約19万組の夫婦が離婚しており、そのうち約88％にあたる17万組以上が「協議離婚」を選択しています。裁判や調停を経ず、夫婦間の話し合いで合意すれば離婚届を提出できますが、その裏で深刻なトラブルが増えています。その鍵を握るのが離婚協議書。財産分与、養育費、慰謝料、面会交流など、離婚時の取り決めを明文化した契約書ですが、多くの夫婦はこれを作らず、口約束のまま離婚してしまうケースが後を絶たないのです。

「約束していた養育費が支払われない」「面会を拒否される」といった問題が発生しても、書面がなければ証拠がなく、解決までに膨大な時間と費用を要することになります。特に注意すべきは、離婚後の権利請求には時効があるということ。財産分与や年金分割は離婚成立から2年以内、慰謝料請求は3年以内に行わなければ権利が消滅。離婚後に改めて話し合うことは現実的に困難であり、離婚届を提出する前に協議書を作成しておくことが重要となります。

さらに、離婚協議書は作成しただけでは法的強制力を持ちません。養育費などが滞納されても、すぐに給料の差し押さえはできないのです。そこで有効なのが、「強制執行認諾付公正証書」として公証役場で作成する方法。これにより、支払いが滞った場合でも裁判を経ずに強制執行が可能となり、給与の差押えなどを迅速に行えます。費用が発生することがネックではあるものの、将来的なリスクヘッジとして考えれば、選択肢のひとつにしたいもの。

ただし、ネットなどにあるテンプレートをそのまま使うのは危険が伴います。個々の状況に応じて内容をカスタマイズしなければ、法的に不十分な書面となり、かえってトラブルを招く可能性があります。そのため、一度、専門家にチェックしてもらうのがおすすめ。

「一刻も早く別れたい」と切羽詰まった事情もあるでしょう。「話し合いなんてできない」というケースも珍しくありません。離婚を急ぐ場合でも、一度、冷静に条件を整理し、デメリットと天秤にかけて最良の方法を選びたいものです。

［参考資料］

法テラス『離婚に関するよくある相談』