日経平均は「高市トレード」再開で史上最高値更新…個別株の動きは？→レアアース関連銘柄が「前週末比16.7％高」東証プライム市場値上がり率トップに【昨日動いた個別株】

東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年10月20日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：東洋エンジニアリング〈6330〉……前日比+293円（+16.68%）／終値2,050円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社は海底にあるレアアース泥を回収するシステムの技術開発の一部に携わっており、南鳥島沖のレアアース採掘に期待がかかるなか「高市銘柄」としても物色された可能性。関連の古河機械金属〈5715〉や三井海洋開発〈6269〉も高い。

2位：デジタルホールディングス〈2389〉……前日比+313円（+15.63%）／終値2,315円

【売買材料】

東京証券取引所は当日午後1時34分から、同社の株式売買を停止すると発表。理由は「公開買付に関する報道の真偽等の確認のため」としており、これを受けて思惑買いが膨らんだ模様。

3位：アステリア〈3853〉……前日比+160円（+13.01%）／終値1,390円

【売買材料】

日本経済新聞は10月17日（金）、三菱UFJ銀行や三井住友銀行、みずほ銀行など大手3行が「ステーブルコイン」を共同発行する方向で調整していると報道。これを受けて、国内でステーブルコインの普及が進むのではないかとの期待から関連銘柄に資金が流入した。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：アンビスホールディングス〈7071〉……前日比−80円（−13.40%）／終値517円

【売買材料】

10月17日（金）取引時間終了後、同社は集計中の25年9月期連結業績について、売上と利益がいずれも下振れて着地したと発表しており、これが嫌気された模様。

2位：Link−Uグループ〈4446〉……前日比−114円（−10.31%）／終値992円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。

3位：アスクル〈2678〉……前日比−76円（−5.15%）／終値1,400円

【売買材料】

同社は10月19日（日）、ランサムウェアの感染によりシステム障害が発生したと発表。これを受けて収益面でのネガティブな影響を警戒した売りが膨らんだ模様。