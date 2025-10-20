日経平均は大幅反発、1,603.35円高の「49,185.50円」で取引終了…市場は「高市首相」を先取りか【10月20日の国内株式市場概況】

2025年10月20日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。

10月20日の日経平均株価は終日堅調な展開で、前日比1,603.35円高の49,185.50円と史上最高値を更新して取引を終えました。この日の東京株式市場では、自民党と日本維新の会による連立政権の樹立見込を受けて、高市新首相による財政拡張的な政策を期待する「高市トレード」が発生した模様です。日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がりが217銘柄、値下がりが7銘柄、変わらずが1銘柄。

日経平均株価の寄与度上位は、ソフトバンクグループ〈9984〉、アドバンテスト〈6857〉、ファーストリテイリング〈9983〉、東京エレクトロン〈8035〉、TDK〈6762〉となり日経平均を押し上げた一方、寄与度下位は、ベイカレント〈6532〉、良品計画〈7453〉、信越化学工業〈4063〉、住友金属鉱山〈5713〉、住友ファーマ〈4506〉となりました。

また、東証プライム市場の売買高は17億9,400万株となり前日と比べて減少した一方、売買代金は5兆2,873.23億円となり、前日と比べて増加。

業種別では、銀行業、情報・通信、電気機器、ゴム製品、証券業などが上昇した一方、下落した業種はありませんでした。

東証プライム市場の個別銘柄の上昇率は、1位が東洋エンジニアリング〈6330〉で+293円（+16.68%）の2,050円、2位がデジタルホールディングス〈2389〉で+313円（+15.63%）の2,315円、3位がアステリア〈3853〉で+160円（+13.01%）の1,390円となりました。

一方下落率は、1位がアンビスホールディングス〈7071〉で−80円（−13.40%）の517円、2位がLink−Uグループ〈4446〉で−114円（−10.31%）の992円、3位がアスクル〈2678〉で−76円（−5.15%）の1,400円で取引を終えました。

なお、年初来高値を更新したのは51銘柄、年初来安値を更新したのは2銘柄でした。