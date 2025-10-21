「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）

一瞬たりともうつむくことなく、日本ハム・達孝太投手（２１）は近い未来のことを考えていた。中４日で上がった最終決戦のマウンドで５回２／３を６安打２失点（自責１）。力投も報われずに負け投手になったが、すでに視線は来季へ向いていた。

「もうここからは来シーズンに向けて、今日からスタートするので、ポジティブに捉えてね。ホークスはまだこれから試合があって、なかなか自分のトレーニングに励めないと思いますけど、ファイターズはみんな成長できると思うので」

手応えをつかんだからこそ前向きな敗退だったのかもしれない。「今日は分かっていても打てないようなフォークだったと感じた」。相手エースのモイネロと堂々たる投げ合いに来季への光を見つけた。

プロ２年目で得た経験、見た景色がある。ＣＳファイナルＳも第１、６戦を託され、「すごくいい経験。いいターニングポイントになった」とうなずく。１軍で戦う喜びも難しさも知った１年が今後どう生かされるか−。答えが出るのは来季以降だ。未来のエースが負けを知り、さらに大きく羽ばたいていく。