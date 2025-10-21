「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）

レギュラーシーズン２位の日本ハムは１−２で敗れ、対戦成績３勝４敗（優勝球団へのアドバンテージ１勝を含む）で２年連続のファイナルステージ敗退となった。就任４年目の新庄剛志監督（５３）は悲願の日本シリーズ進出にあと一歩届かなかった。以下、主な一問一答。

−最後までしびれたＣＳだった。

「めちゃくちゃいいファイナルだったし。めちゃくちゃいいシーズンでしたね。やっぱりシーズンを通して頂点を取ったソフトバンクさんが日本シリーズに。１位同士が行くのが日本シリーズ。僕たちが行くべきじゃないと。でも来年はまだまだ強くなるんで。ちゃんと優勝して日本シリーズに行く準備はします」

−来年に向けて。

「個人成績を見たらやっぱりそこまでね。いい成績を残してないんで、もうワンランク成績を上げていけば、またさらに強いチームになると思うし。来年はやっぱ、ある程度もう強くなってるんで、固定したメンバーで戦っていけるような準備はして行きますけど、僕ですからね。でもファイターズのこのチームは、今のところ２チームをつくれたんで、そこから１チームに絞っていって。来年、強いファイターズを見せて、はい」

（続けて）

「今日ね、勝ったらシャンパンファイトの準備、舞台はつくってたんですけど…。キャンセル料払います。準備ありがとうございました（笑）」

−やはり日本シリーズの舞台で阪神と戦いたかったか。

「姿を見せたかったですね。半分ファイターズで、半分タイガースで。２２番つけて。準備はできてなかったけど（笑）」