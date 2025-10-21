【阪神・藤川監督語録】

▼休養日を挟んでの全体練習 良い状態、良いアイドリングというか、また良い状態になりつつありますね。内容もある、良い状態の練習に見えますね。

▼パ・リーグのCSも盛り上がった やっぱりファンの方は楽しんでいるし、下位にいるチームでもクライマックス（シリーズ）を目指してシーズンをスタートするようなチームも最近はあるぐらいですから。10月、涼しくなってくる時にまだ熱く戦えているチームが、応援しているチームが戦っているというのは、凄く重要なことで。

▼門限を緩和 子供じゃないんだから。最初からこのチームを子供扱いしたつもりはないし、門限を決めるというのは管理しているだけじゃないですか。先にちゃんとこういう理由で、ということを付けておいて、物事を進める、それは大人なんですよね。

▼中野と会話 中野は選手会長ですからね、唯一共有できる、しなければいけない、選手会長という役割ですから。彼はまた国際大会の経験もありますから、選手会長がそれをコントロールするわけでね、現場をね、それは良いんじゃないですか。