阪神の湯浅京己投手（26）が20日、25日に開幕する日本シリーズで、「湯浅の1球」の再現を誓った。オリックスとの23年のシリーズ第4戦では、同点の8回に登板して1球でピンチを断ち切り、試合の流れを引き寄せた右腕。相手がソフトバンクに決まった今回も、ブルペンの一角として重要な局面で力を発揮する覚悟を示した。23年のシリーズ開幕直前に亡くなった祖母への思いも吐露し、決意を新たにした。

23年日本一への流れを呼んだ、後世に語り継がれる1球だった。11月1日の日本シリーズ第4戦。湯浅は、3―3の8回2死一、三塁という大ピンチでマウンドに上がった。故障明けで139日ぶりの1軍登板。初球、渾身（こんしん）の149キロ直球で中川圭を二飛に仕留めた。今回のシリーズでも、しびれる場面を抑えて猛虎に流れを引き寄せる。

「一球一球が大事になってくると思う。失投とかも許されない場面もあるし、自分の球を投げきれるように、準備からしっかりしたい。後悔のない選択をしながら、やれれば」

DeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）第2戦では、2―3の7回から登板して1回2/3を無失点。8回の同点劇と、延長10回のサヨナラ勝ちにつなげた。ポストシーズンでは通算5試合登板で無失点と勝負強さを発揮している。甲子園の全体練習で汗を流した右腕は、「自分の中では結構いいイメージがある。しっかり自分のできることを精いっぱいやろうと思っています」と言葉に力を込めた。

23年の頂上決戦は特別な思いも胸にマウンドに立った。開幕直前の10月24日、祖母・忍さんが心筋梗塞のため、76歳で天国へ旅立った。「実感もないまま投げていた」。どんな時も応援してくれていた、大好きな忍さんに勇姿を届けるべく、マウンドに立つことを決めた。オフに帰省した際には仏壇の前で手を合わせ、日本一を報告。「日本シリーズで投げたグラブを仏壇の前に少しだけ置いて。いい報告ができたし、今年もできるように頑張りたい」と再び吉報を届けるつもりだ。

ソフトバンクが日本ハムとの激闘の末に4勝3敗で制したパ・リーグのCSファイナルSは、全試合の映像をチェック済み。「めっちゃ見ています。バッターも見ておかないといけないと思うし。試合をただ見るんじゃなくて、観察をしっかりしながら見ています」と頭の中で対策を着々と進めている。

「マウンドに行けばやることは変わらない。任された場面で、しっかりできることをやれるように準備するだけ」

パ・リーグを連覇した鷹軍団を相手に、2年ぶりの日本一をかけた猛虎の戦いが始まる。天国の祖母のため、チームの勝利のため――。湯浅は熱い一球に魂を込める。（山手 あかり）

▽湯浅の1球 23年11月1日、オリックスとの日本シリーズ第4戦（甲子園）で同点の8回、2死一、三塁の場面で緊急登板。度重なる故障の影響で1軍マウンドは6月15日以来139日ぶりだった。中川圭を1球で二飛に仕留めてピンチを脱すると、チームは9回にサヨナラ勝ち。対戦成績を2勝2敗に戻した。湯浅は第5戦でも1回を無安打無失点の好救援で勝利投手。チームは4勝3敗で85年以来38年ぶりの日本一に輝いた。