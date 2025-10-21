シリアからスイスに逃れた友人の女性を題材に描いたマエヴァさんの作品＝１２日、横須賀美術館

世界最大規模の絵本原画コンクールの受賞作品などが集まった巡回企画展「ブラチスラバからやってきた！ 世界の絵本パレード」が、神奈川県の横須賀美術館（横須賀市鴨居）で開かれている。国内外２５組の絵本と原画などが鑑賞できる。１１月３日まで。

コンクールは、スロバキアの首都ブラチスラバで２年に１度開催される「ブラチスラバ世界絵本原画展」。２０２３年には２９回目を迎え、３６カ国から総勢２７５人の作家が参加し、３５５冊の絵本が出品された。

企画展では、その中からグランプリなどに輝いた海外作家１５人に加え、日本代表として参加した作家１０組の作品を紹介。絵本も実際にめくって読むことができる。

色彩豊かなイラストレーションは美しい物語を編んでいる。同館学芸員の中村貴絵さんは「各国の民族の多様性、時代性が伝わってくるのも魅力的」と話す。

スイスのイラストレーター、マエヴァ・ルブリさんの「わたしの街、あなたの街」は、内戦が続き、自由や人間の尊厳が奪われる母国シリアで娘を身ごもり、スイスへと逃れた友人の女性を題材に描かれている。

日本人では世界的に高い評価を受ける荒井良二さんの「ゆきのげきじょう」や、２２年の小学館児童出版文化賞に選ばれた堀川理万子さんの「海のアトリエ」などを紹介。制作過程が見えるラフなど資料も豊富だ。

企画展は福島県や千葉県など全６美術館を巡回するもので、横須賀美術館は５カ所目。同館にとっては今年１１月４日からの改修工事を控えた最後の企画展で、リニューアルオープンは来年９月の予定。

開館時間は午前１０時〜午後６時。入場料は一般１３００円など。１１月３日は「文化の日」で無料。問い合わせは、同館電話０４６（８４５）１２１１。