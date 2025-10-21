お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。10月14日の放送では、リスナーのアルバイト経験にまつわるメールから「二人が世の中の人に守ってほしいルール」について話題を展開した。

話題のきっかけは、スーパーの惣菜コーナーでアルバイトをしていたというリスナーからのメール。

閉店間際に売れ残った惣菜は割り引きをするが、そのタイミングを待ち構えている客が、だいぶ早い時間に「割り引きシールを貼って」と惣菜を持ってくるという。

断ったところ、スーパー側にクレームを入れられてしまった。リスナーは「融通を効かせるべきだったのか」と悩んでいる様子だが……

西堀「ダメ！」

滝沢「屈するな！」

西堀「（早くシールを貼ったら）スーパーの価値を下げちゃうよ。それはよくない」

二人の解答は完全に一致し「融通は効かせなくていい。ルールなんだから」と断言。

さらに二人が「世間の人に守ってほしいルール」も語られていく。

滝沢「たまに電車が発車予定時刻より1分くらい早く出発しちゃってることがあるんだよ。待ってくれや！」

西堀「エスカレーターは二列で乗れや！」

滝沢「そうだ！ 俺は歩く人が出る側に乗って動かない」

西堀「国が推奨してるんだから、二列で乗れって！」

滝沢「二列の方が早いだろうが！」

西堀「どうしても急いでるやつは階段で上がれって！」

滝沢「（文化放送の最寄りの）浜松町なんか、（二列で乗らないせいで）長蛇の列になってるんだから！」

西堀「いくら仕事ができても、そういうところができないとダメなんだ。合理的に生きろ、合理的に」